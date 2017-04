Durante días santos 70% de restaurantes estaban cerrados

Durango

Los días de asueto fueron buenos para los restauranteros en Durango capital, pero hubo algunos establecimientos que no abrieron sus puertas, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro de la Peña.

Se espera que esta semana donde también se tienen eventos importantes, como la travesía en motocicletas, siga a la alza el turismo.



Comentó que se hicieron recorridos durante los días de más afluencia de paseantes para conocer cómo se encontraba el consumo en los negocios locales, pero se dio cuenta que varios se restaurantes se encontraban cerrados.

Dijo que el viernes se tuvo un cierre de hasta el 70%, por esta razón llamó a que igual que en otros años, permanezcan atendiendo a la gente, dado que es un buena oportunidad de venta por la cantidad de personas que estuvieron en Durango.

Reconoció que durante el fin de semana se tuvo un incremento sustancial de clientes y se espera que esta semana donde también se tienen eventos importantes, como la travesía en motocicletas, siga a la alza el turismo.



Explicó que esto no abona al cambio turístico al que se le apuesta, es decir, hay una coincidencia que si no laboran en los momentos que hay más personas en Durango, no se registran ganancias y los turistas se van con una mala imagen de la ciudad.

Por lo que respecta promociones, dijo que usualmente se dan en las temporadas bajas, pero en estos momentos donde se esperan comensales, habrá algunas entregas especiales y cortesías.





