Urgen especialistas a atender tuberculosis infantil

Guadalajara

Ante parlamentarios de 17 países, especialistas en infectología del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) hicieron un llamado a atender la tuberculosis infantil, pues de no centrarse la vigilancia en niños incluso está en riesgo la meta mundial de eliminar la enfermedad infecciosa para el año 2030.

Así lo expusieron Eduardo Rodríguez Noriega, jefe de la División de Medicina; Arturo Plascencia, jefe de Infectología Pediatría y Pedro Martínez Arce, infectólogo pediatra del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" en la Cumbre Interparlamentaria Global TB Caucus que se celebró este martes en el auditorio magno del HCG.

Martínez Arce expuso que es muy común que los niños lleguen a consulta especializada meses e incluso años después de que un caso índice de adultos, por ejemplo el padre, el tutor o el cuidador, ha sido diagnosticado. "Nosotros hemos estado insistiendo a nuestro personal y en las diferentes sociedades (médicas) a las que pertenecemos que no hacer un diagnóstico temprano en niños es perder oportunidades", sostuvo.

El tiempo ideal para el diagnóstico de la tuberculosis –dijo- es de dos a tres semanas después de hacerlo en un adulto. Esta condición se ve reflejada en la estadística: hoy día, de las 510 mil muertes anuales por Tb, 110 mil corresponden a niños.

"Si no se frena la tasa infantil, difícilmente se va a llegar a la meta del 2030", coincidió Arturo Plascencia. La experiencia de esta área, está reflejada en la propuesta de la Red Iberoamericana contra la Tuberculosis Infantil, cuyo acuerdo de creación se formalizará el próximo viernes.

Red mundial

En la reunión de parlamentarios estuvo presente Cintia Dantas, directora del Frente de las Américas Tb Caucus, quien en entrevista posterior manifestó el apoyo total de esta organización a las estrategias propuestas por las Naciones Unidas para eliminar la enfermedad en el 2030 y el interés de escuchar a los expertos para sensibilizar a los parlamentarios y traer visibilidad hacia este padecimiento.

"La gente no sabe que existe, que la tuberculosis sigue matando y enferma a más de 10 millones de personas en el mundo. Ése es el propósito del frente, traer visibilidad", dijo la entrevistada

Consideró que llegar a la meta no será fácil porque la eliminación implica llegar a una tasa de incidencia de 10 casos por cada 100 mil personas. "Es un desafío que tenemos. Creemos que estamos en el camino correcto. Hace años que la tuberculosis no está en la agenda mundial. -¿Por qué? Porque es una enfermedad que no vende, no da votos, no atrae especialmente recursos... el tratamiento para la Tb simple cuesta 22 dólares y no existe un movimiento de las industrias farmacéuticas para desarrollar nuevos medicamentos, nuevas vacunas", respondió.

Para voltear la mirada hacia una vieja enfermedad es que nace existe Global TB Caucus, de la cual forma parte México y es co-presidente en América Latina el diputado Elías Iñiguez, quien por separado coincidió en la urgencia de atender a los niños. "No vamos a olvidar a los adultos, pero si no atendemos a los niños nunca vamos a llegar a la meta", sostuvo.

SRN