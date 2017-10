Tuapurie espera al gobernador en la sierra, el 27 de octubre

Guadalajara

Las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), acudieron este mediodía a palacio de gobierno, para entregar personalmente un invitación al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, para que acuda a la sierra el próximo 27 de octubre, cuando se realizará la asamblea ordinaria de los comuneros, donde quieren pedir cuentas por el incumplimiento del pliego petitorio que se ha trabajado, de forma errática, desde 2013, con secretarios de su administración.

“Tenemos una serie de invitaciones que no se han respondido desde hace mucho tiempo, porque el trabajo con nosotros nomás no avanza y tenemos muchos rezagos; en educación, los planteles escolares no están con servicios adecuados, y a los maestros les siguen dando malos tratos y sólo contratos temporales; tenemos escasez de medicamentos y una asistencia médica muy baja, además de que no se respetan los usos y costumbres y no se considera la condición física de las personas mayores para atenderlas; también nos faltan buenos caminos, nos hacen falta puentes y las obras nunca las hacen como las necesitamos, siempre nos salen con las reglas de operación”, se quejó el presidente del consejo de vigilancia, José García.

La comitiva dio una conferencia de prensa temprano, y alrededor de la 1.00 pm acudieron a palacio de gobierno para dar una invitación, momento en que los recibió el gobernador Sandoval Díaz.

Los indígenas wixaritaris fueron enfáticos en que no se retirarán los bloqueos al acceso terrestre a la cabecera comunal de Tuapurie mientras no acuda el mandatario, y que no recibirán a ninguno de sus secretarios, a quienes acusan de ser negligentes y solamente haberse preocupado por atenderlos cuando ya los habían dejado “plantados” en dos ocasiones, en agosto y septiembre pasados.

Tuapurie está enclavado en el municipio más marginado de Jalisco, Mezquitic.

MC