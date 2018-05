Otro Día de las Madres en la búsqueda de su familia

Torreón, Coahuila

Viviana 'E' sobrevive a la desaparición de cuatro integrantes de su familia, su madre, hermana, padrastro y tía.

Los hechos ocurrieron en Saltillo durante septiembre del 2011.

Desde entonces no festeja este 10 de mayo al igual que sus hermanos. Por ello, sale a la calle a la caminata que organizaron quienes forman parte del colectivo Grupo Vida.

Ella cuenta que en septiembre de 2011 a la 1:00 horas de la madrugada, un grupo de personas llegaron hasta el domicilio de su madre de nombre María Guadalupe.

"Los vecinos no supieron nada. No vieron nada, solo escucharon ruido y gritos. Se los llevaron a todos. Hasta ahora, no sabemos los motivos ni quiénes fueron", afirmó.

Dijo que sus hermanos de 5 y 10 años de edad, presenciaron el acto y que además se los iban a llevar también, sin embargo los regresaron. Desconocen el motivo pero se sienten afortunados que haya pasado así.

Los vecinos cuidaron a los niños, quienes resguardaron hasta que viajaron a Saltillo.

"Para todos nosotros este día es muy difícil. Festejar no. Es un día de tristeza de melancolía, de enojo. A pesar de su ausencia estamos seguros que en algún lugar cualquiera que este sea, nuestra madre está enviandonos sus bendiciones".

En el camino de la búsqueda murió Eva, uno de los pilares del grupo que buscaba a su hijo Jonathán.

“Nos dolió enormemente su partida. Nosotros hemos intentado que sus hijos nos atiendan, sabemos que es muy pronto pero queremos que nos den autorización para seguir buscando al hijo de Eva", afirmó Silvia Ortiz, vocera del Grupo Vida.

"Aunque independientemente si nos la otorgan o no, vamos a seguir en su caso en memoria de nuestra compañera”, concluyó Ortiz.