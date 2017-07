Ley Electoral ya entró en vigor: Congreso

Monterrey

El Congreso local anunció este miércoles que la Ley Electoral del Estado, aprobada la semana pasada, ya entró en vigor, luego de una resolución emitida este día por el Tribunal Estatal Electoral.

En entrevista con diferentes medios de comunicación, el diputado priista, Andrés Cantú, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, señaló que el lunes interpusieron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, mismo que se resolvió hoy y que valida que este ordenamiento entró en vigor desde el momento de su aprobación.

El legislador comentó que ya opera esta ley, a pesar de que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que no se publicará en el Periódico Oficial hasta que no concluya en el gobierno su estudio.

"Nosotros pensamos que sí hay una ley electoral actualmente, él no dice que la va a dilatar, dice que la están estudiando, pero al final del día es no publicarla; déjenme les digo que ahorita estamos muy contentos porque presentamos un juicio en el Tribunal Estatal Electoral y acaba de validar el Tribunal y sus consejeros donde hay reforma electoral, donde es válida la reforma electoral, en unos momentos tendremos exactamente el extracto de lo que se vio ahorita en el Tribunal y le notificarán al Ejecutivo donde le ordenan que se publique.

"Todavía falta que va a pasar, cuál será la postura del Ejecutivo, la desconocemos, pero hoy deben de estarle notificando o mañana, donde el Tribunal Estatal Electoral manifiesta que es válida la reforma electoral y que entra en vigor, lo presentamos nosotros como Congreso del Estado, lo firmé yo como presidente del Congreso del Estado y hasta ahorita en la primera instancia nos está dando la razón el Tribunal Estatal Electoral", mencionó el diputado.

Andrés Cantú expresó que él mismo llevó el documento al Tribunal en representación de los 42 legisladores.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves de la semana pasada, sin un consenso entre todas bancadas y tras una jornada de trabajo de casi 15 horas, el Pleno del Congreso local aprobó por mayoría de 33 votos y siete en contra, la Ley Electoral que cambiará las reglas del juego para 2018.

El dictamen aprobado en Comisión y leído en el Pleno omitía la paridad completa en alcaldías; a los diputados no les exigía separarse del cargo para reelegirse, pero a los alcaldes y alcaldesas sí, además de la novedad de que se van a incluir en el Congreso del Estado diputaciones plurinominales.

"Faltan muchos supuestos, el primero es que el Tribunal nos dice que sí es válido el transitorio, por eso le va a ordenar al Ejecutivo, pero siendo sinceros hay que esperar a qué va a hacer el Ejecutivo, si no lo quiere publicar, a lo mejor el Tribunal tendrá que mandar la publicación y eso me quisiera adelantar y no para que salga en los medios, pero lo tendría que adelantar al Periódico Oficial y veremos que va a hacer el director del Periódico Oficial, desconocemos.

"Al menos ahorita, el Tribunal Estatal Electoral, los tres magistrados nos dan la razón, donde dicen que hay reforma electoral, la reforma es válida, es vigente para el Tribunal Estatal Electoral, que al final del día son los árbitros de la contienda", declaró.