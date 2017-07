En 3 semanas, envenenan a 18 perros

Tampico



En tres semanas han envenado a un promedio de 18 perros en la Colonia Echeverría, sin que hasta el momento las autoridades hayan hecho algo al respecto, pese a que hace algunos días fue aprobada la ley animal el municipio de Tampico.

Jessi Escamilla, vecina del lugar, dijo que es una situación preocupante, puesto que los animalitos han sido envenenados hasta en sus casas.

Refirió que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto, para que esta situación no se siga presentando. La mañana de este sábado fueron encontrados dos canes más que agonizaban luego de haber ingerido alimento con veneno.

Este grave caso fue denunciado por los propios residentes aledaños a la “Laguna de las Tortugas” o también llamada “Laguna de los Patos”.

“Yo vivo aquí en la calle Rebeca en menos de un mes, en esta calle ya van 8, a mi me envenenaron dos, no es justo porque sufren mucho estos pobres animales yo voy a denunciar a la persona que lo está haciendo, no sé quien es pero tarde o temprano lo voy a saber porque no es justo lo que está pasando con estos pobres animalitos”.

Fue mediante las redes sociales y las Asociaciones Protectores de Animales como los propietarios de mascotas de esa área se alertaron entre sí para que tomaran precauciones.

Daniel González Narváez presidente de la Asociación PROANI hizo un llamado a la Coepris a las autoridades para verificar aquellos establecimientos que vendan el veneno denominado "1080" que se ha utilizado para matar a mascotas, señalando que se deben de tomar medidas contra quien venda este producto, ya que no solo afecta a mascotas sino al ser humano.

ELGH