Tres casos de influenza en La Laguna de Durango

Gómez Palacio, Durango

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 02, Jorge Hernández Reyes, anunció que a la fecha se tienen registrados tres casos de influenza tipo AH2N3 y llamó a la población a no bajar la guardia en el tema de la prevención.

Expuso que aún y cuando las temperaturas se han recuperado en los últimos días, esto no significa que la gente pueda confiarse y salir a sus actividades diarias ya sea al trabajo o escuela con ropa ligera, pues las condiciones climáticas son muy cambiantes.

Dijo que en este caso se ejerce mayor control no sólo en hospitales públicos, sino también los privados, para lo que existe un protocolo que deben cumplir reportando casos de influenza que se presentan para llevar una estadística.

“De hecho ellos se están comunicando y el Departamento de Epidemiología es quien se encarga de estar verificando este tipo de casos ya sea de influenza como es la temporada o bien el dengue que se aparece en las temporadas de calor”.

Recordó que en el antecedente estadístico de 2016 se cerró diciembre con 173 casos de influenza AH1N1, pero en la actualidad se tienen registrados sólo tres casos positivos, de los cuales dos corresponden a Lerdo y uno a Gómez Palacio.

En el tema de la campaña de vacunación, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 02 en Gómez Palacio expuso que la meta es llegar a las 84 mil 722 dosis a aplicar, de las cuales a la fecha se tiene un avance del 80%.

Expuso que el año pasado no se registró ningún deceso y espera que este 2018 no sea la excepción, por lo que insistió en la necesidad de que las familias asuman el sentido de la prevención, acudan a vacunarse si no lo han hecho y se protejan consumiendo vitamina C.

rcm