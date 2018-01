“Señala” Tren Ligero a usuarios con descuento

Guadalajara

El nuevo sistema de cobro en la Línea 1 de Tren Ligero, mediante prepago, podría violentar derechos humanos debido a que para permitir el paso en los torniquetes, el modelo anuncia a través de una bocina, la característica del usuario por la cual se le otorga el cobro preferencial, es decir, anuncia si se trata de estudiantes, personas de la tercera edad o discapacitados, lo que para algunos pasajeros no es del todo grato, incluso, se torna en un tema incómodo.

El nuevo sistema de cobro de pasaje en el Tren Ligero, fue sometido a una modernización, por ello se han cambiado los accesos en estaciones como periférico Norte y Mexicaltzingo, esta última, donde un hombre que se ayudaba de un bastón, debido a su discapacidad motora, puso su tarjeta de prepago sobre la pantalla del torniquete y en el momento en que se efectuó el descuento al crédito de su tarjeta y se liberó el acceso, en la bocina de este aparato se escuchó la palabra "discapacitado".



La situación se replicó cuando pasó una joven, aunque en ese caso, la palabra que emitió la bocina fue "estudiante" y posteirormente "tercera edad" para una persona precisamente de edad avanzada, no obstante, al preguntarle al hombre del bastón sobre sí cada que ingresaba la estación escuchaba la frase, este respondió que sí, pero además, indicó que a pesar de que se trataba en efecto de su condición física, resultaba incómodo que esto ocurriera.



"Yo soy discapacitado y esa es la palabra, pero tampoco es para que me la estén diciendo, si te fijaste ahorita cuando pasó eso las personas voltearon y qué pasa, pues se te quedan viendo y entonces ya se vuelve incómodo", señaló el hombre, y agregó, "puede ser que haya a quienes no les moleste, pero yo cuando tuve mi accidente y quedé así como me ves, si me afectaba que me señalaran por eso, me sentía como si estuviera en una vitrina", explicó.



Lo anterior fue presenciado por algunos pasajeros de este medio de transporte, entre ellos Diego Vázquez, que fue de las personas que voltearon cuando escucharon la bocina del torniquete y pudieron captar la situación, "no es necesario que esa máquina tenga el altavoz, en la pantalla se puede mostrar que tipo de pasaje están pagando. Ahora que si lo hacen por personas ciegas, pues finalmente alguien las tiene que guiar e indicar la entrada, o sea que no es necesario el altavoz", señaló, y dijo ya haber visto que esto pasaba con estudiantes, pero reiteró que "es incómodo para los pasajeros que tengan discapacidad o tercera edad, porque atraen miradas cuando suena".



MILENIO JALISCO consultó a la Comisión Estatal Derechos Humanos sobre este tema, y al respecto, Luis Arturo Jiménez, director de Quejas, Orientación y Seguimiento; señaló que la comisión realizaría una visita a la estación para corroborar el funcionamiento y determinar si este podría ser violatorio de los Derechos Humanos, para lo cual, este viernes, acudió un visitador a la estación mencionada.



Los visitadores se mantuvieron en el ingreso de Mexicaltzingo para constatar los hechos y pudieron darse cuenta de la operación de este sistema, sin embargo durante el tiempo en que ellos estuvieron presentes, ninguna persona con discapacidad ingresó a los andenes, por lo que optaron por buscar dialogo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), que por su parte, de acuerdo a información del área de comunicación de la CEDHJ, respondió que resolverían el tema.



MILENIO JALISCO también buscó la versión del Siteur, desde el día 17 de enero, sin embargo, "por cuestión de agenda", la persona encargada del tema, o explicar el criterio para el funcionamiento de los ingresos, no emitió respuesta.

SRN