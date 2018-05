Lamentos por cierre de Uma de La Pecas

Guadalajara

El final del proyecto de conservación de jaguar en la costa norte de Jalisco, al que dio vida la famosa La Pecas, una hembra huérfana rescatada a escasas semanas de nacida, hace 15 años en las selvas de Bioto, no ha dejado solo opiniones esperanzadoras. Muchos técnicos asesores y expertos en vida silvestre lo ven como el síntoma claro de cómo la administración de Enrique Peña Nieto ha dejado caer el financiamiento en actividades que sin subsidio, no son viables para comunidades pobres o para pequeños propietarios con bajo margen de ganancia.



El presidente del subcomité nacional de Jaguar, Rodrigo Núñez Pérez, destaca: "me parece que lo que se logró gracias a La Pecas es fabuloso; si bien no se pudo hacer una protección efectiva, o que se haya establecido como un área de conservación, al final el simple hecho de tener el albergue, con su difusión, llevó a mucha gente a conocer el tema del jaguar; más que generar un beneficio directo para la conservación del jaguar, digamos, en cuestión de números, de ejemplares que se recuperaron, ayudó mucho a posicionar el tema; La Pecas es conocida en la región e incluso en otras partes del país; esto nos permitió penetrar en las comunidades y hablar sobre el jaguar, aclarar dudas; hay quien no sabe que hay jaguar en la costa de Jalisco, y en cambio, saben que hay jaguares en Chiapas [...] esto nos ha ayudado para posicionar el tema, si recuerdas de 2005 a 2006, todo mundo tenía a La Pecas en mente; eso sensibilizó también al gobierno y se pudieron hacer muchas cosas".



Los monitoreos de la especie son parte del saldo positivo de la unidad para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de vida silvestre (Uma) registrada como El Refugio, enclavada en un paraje de la comunidad indígena de Santa Cruz del Tuito, muy cerca de una aldea llamada Bioto. Fue la primera ocasión en la historia en que se establecía un proyecto para jaguar en la zona. Entonces existía el antecedente sólido de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, poco publicitado. Hoy, en todo el litoral de Jalisco se hacen acciones de conservación, vigilancia por la comunidad, monitoreo. Es la herencia de La Pecas, sostiene el experto.



Pero la preocupación es grande entre otros conocedores del tema. "Me parece muy mal que el gobierno esté dejando caer todas las Umas, resulta que estas dos panteras, que han vivido toda su vida en un ambiente tropical, irán al frío Ajusco porque la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] apoya el capricho de un parquecito de fieras de un empresario muy cercano al Partido Verde; porque resulta que las Umas del sureste, donde sería más natural que fueran trasladados, no tiene capacidad ni recursos, igual que acá", dijo un prestador de servicios que tiene proyectos en la costa de Jalisco.



The Black Jaguar-White Tiger, la fundación que sostiene el albergue en los confines de la Ciudad de México, no genera muchos entusiasmos entre los conservacionistas de la región occidente, pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asegura que las instalaciones son buenas y que, al no tener visitación pública, permitirá a los felinos (La Pecas y Lucky, el macho que la acompaña desde hace un lustro) una vida tranquila. Considerado el promedio de vida en cautiverio, de 20 años, La Pecas ya llega de edad avanzada, pero confían que eso no impida su adaptación a más de dos mil metros de altura y temperaturas más bajas.



Queda la sensación de que se pudo hacer más por no cerrar la Uma de Cabo Corrientes, La Profepa aclara que la solicitud de entrega de los ejemplares fue de la comunidad, que aducía falta de dinero para mantener a los ejemplares, además de problemas crecientes de encuentros de panteras libres que rondaban el refugio y presionaban los hatos de ganado de los que vive la comunidad. Parece que son malos tiempos para la conservación en México.

SRN