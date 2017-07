Transportistas buscan estudio a obras del Metrobús

Torreón, Coahuila

Piden concesionarios del Transporte Público en Torreón la intervención de expertos para que supervisen los trabajos del Metrobús que actualmente se desarrollan en el bulevar Revolución y en las calles Múzquiz y Ramos Arizpe.

El concesionario José Ángel Cuéllar manifestó que la infraestructura sigue avanzando por parte del municipio, sin embargo los trabajos “han dejado mucho que desear”.

“Nos gustaría que el colegio de Arquitectos, de Ingenieros o la Cámara de la Construcción hiciera un avalúo, dieran un recorrido y nos dijeran si lo que están haciendo es bueno o no en cuanto a la calidad de lo que señalaba el proyecto".

El concesionario José Ángel Cuéllar, destacó que el avance del proyecto difiere por completo de lo que les fue presentado desde un inicio.



Por su parte, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción en la Laguna (CMIC), Hugo Pérez Agüero, dijo estar en la mejor disposición de apoyar y participar, siempre y cuando se les permita.

“Nosotros estamos para abonar y ver si hay un programa en el que podamos participar, estamos en la mejor disposición en coordinación ya sea con los transportistas o con los de obras públicas”.

Pérez Agüero señaló que hasta el momento no se les ha pedido intervención por parte de la autoridad, ni de los organismos sociales, ya que dijo, no se puede hacer mientras que no se les permita conocer el proyecto ejecutivo de la obra.

Como Cámara Empresarial, dijo que han han solicitado conocer los proyectos que actualmente se ejecutan, entre ellos el del Metrobús, sin embargo no se les ha dado la información en su totalidad.

Actualmente los trabajos de infraestructura para el Metrobús se desarrollan en diferentes puntos del bulevar Revolución, así como en las calles Ramos Arizpe y Múzquiz entre el bulevar Independencia y Constitución.





