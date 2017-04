Transportistas piden plazo para modernizar unidades

Torreón, Coahuila

El Director de Movilidad Urbana en el Municipio de Torreón, Fernando Tapia, aseguró que son los transportistas los que han pedido al municipio un plazo para el cambio de modelo de unidades para el servicio público, debido a las rutas que serán reestructuradas por el funcionamiento del Metrobús, ya que saben que están obligados a cambiarlas.

Como autoridad, no han considerado conveniente forzarlos al cambio de modelos recientes, debido a que están trabajando con el proyecto del Metrobús y en los cambios que se tienen planeados realizar en las rutas, pudieran sufrir una transformación.

Manifestó que no todas las rutas están consideradas, por lo que aseveró que no es un pretexto no cambiar las unidades.

"Para no hacerlos sentir que es un proyecto forzado, sino que es uno que nos comprometimos la autoridad a hacerlo en conjunto y con acuerdos".



"Creo que de repente el tema lo abordan en un sentido de confusión, todas las rutas que tienen unidades que se les va venciendo el modelo, los concesionarios van cambiando sus unidades".

Señaló que son cerca de 250 unidades de todo el sistema de transporte público, las que deberán cambiarse de año y modelo.

En lo que corresponde a las inconformidades de los transportistas, el Director de Movilidad Urbana, dijo, que no existen desacuerdos, pues constantemente han tenido reuniones con los concesionarios.

Mencionó que en las reuniones que han sostenido con los concesionarios del transporte público, han escuchado inquietudes y se han establecido acuerdos, entre ellos el tema de los aforos en los que manifiestan que existe diferencia, así como la problemática de los taxis conocidos como "cinqueros", con los que se ha estado actuando a través de los operativos.

JFR