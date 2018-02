Usuarios del transporte público se quejan del tiempo de traslado en los camiones

León, Gto.

Miles de usuarios del transporte público en León se quejan del tiempo que pierden diariamente para poder llegar a sus destinos.

En un recorrido realizado por Milenio, algunos usuarios del transporte comentaron que en ocasiones tardan hasta una hora en esperar el camión y en poder llegar a su destino. En el recorrido pudimos percatamos del tiempo que se tarda en esperar el transporte y cuando llega al paradero no se para porque va completamente lleno.

Tan sólo para tomar la ruta 14 que pasa por parque la Noria y Valle del Campestre, fue tomado el camión en el centro, el autobús tardó 30 minutos en poder pasar a ese punto y se fue de paso porque iba con sobrecupo.

Adriana un usuario del transporte señaló que tarda 40 minutos en pasar y llega tarde a su destino, la ruta que toma es la 5.

Mientras que otro usuario nos comentó que le hace falta que manden más camiones o rutas que vallan directamente sin rodear tanto.

“En la mañana tenía que ir al Torres Landa me salí a las 9:00 de mi casa y llegue hasta las 11:00 horas, me traslade de las joyas a la base de san Juan Bosco y de Santa Rita a Torres Landa “, Gabriela, usuario del transporte.

Otros usuarios señalaron que la tardanza en los camiones no es el único problema si no también el costo elevado por el servicio en donde no es bueno por parte de algunos choferes y los robos que sufren en las Orugas.

Alma Araceli mencionó que el sobrecupo en la oruga provoca falta de respeto a los usuarios por parte de otras personas y los robos, “iba subiéndome a la oruga y un tipo me saco mi celular de la bolsa y ya no pude hacer nada porque se salió “.

La inseguridad en los paraderos de las orugas y dentro de las orugas son cuestiones que a los pasajeros molesta todos los días y señalaron que esperan que las autoridades pongan más seguridad en estos puntos porque ya es un problema de todos los días.