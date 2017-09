No pasan prueba de manejo 32 choferes del transporte público

Altamira

Reprobaron 32 choferes el curso de manejo de Transporte Público, tendrán que volver a tomar clases para volver a presentar. A la fecha a penas la mitad de los mil trabajadores del volante lo han realizado.

El director de Transporte Público, Gualberto Galarza, indicó que son poco más de 500 los choferes que han hecho el curso indispensable para obtener el tarjetón, que los faculta para prestar el servicio.

Sin embargo 32 no pasaron las evaluaciones, aunque algunos argumentaron no saber leer rápido o bien no saber escribir.





JERR