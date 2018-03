“Los choferes nos estamos muriendo de hambre”

Tamaulipas

Amigo, ¿a qué altura va?", pregunta el conductor del carro de ruta Tampico-Playa a cada usuario que le hace la parada.

Es domingo a las 13:15 horas, el operador Arturo, enciende el aire acondicionado. Afuera los rayos del sol y la temperatura de 28 grados hacen que la espera del transporte público sea larga, pesada y calurosa, al menos así lo expone un señor de la tercera edad que aborda el vehículo cargando tres bolsas de mandado.

Sobre la calle César López de Lara dos personas más le indican con la mano que se detenga. Es ahí cuando el cuestionamiento surge nuevamente, "amigo, ¿hasta dónde va? Es que yo voy al centro de Ciudad Madero y ahí termino mi recorrido, no llego hasta la playa". Ambos fruncen el ceño y dicen "pues gracias", mientras cierran de golpe la puerta.

Apenado, ante la mueca de desacuerdo del copiloto, se apresura a explicarle que el incremento del combustible está afectando las ganancias de los prestadores del servicio, "no me conviene, Don, no piense que lo hago de mala gana.

Lo que pasa es que ya la gasolina anda en 18 pesos el litro, llegar hasta la playa implica media hora de viaje y pues no nos sale.

Ahorita los choferes no estamos sacando ganancias, nos estamos muriendo de hambre". Pese a que la respuesta del adulto mayor es "así andamos todos, pero al final es usted quien pierde pasaje", Arturo repite durante el trayecto la misma pregunta en por lo menos tres ocasiones, dejando a más de cuatro personas aguardando la siguiente unidad.

Después, al ser cuestionado sobre el estado de la Avenida Francisco I. Madero, remarca que es necesario tapar los agujeros que hay en las vialidades de la urbe petrolera. Afirma que los propietarios de los vehículos invierten cada dos meses en cambios de llantas.

En este sentido, cabe mencionar que el director de Obras Públicas, Gustavo Stringel Luna, ha comentado en distintas ocasiones que en los accesos a Playa Miramar se contabilizan más de cien baches, mismos que esperan remediar antes del próximo periodo vacacional.

"Las malas condiciones ya ni me las recuerdes, por eso tampoco llego hasta allá, pero se enojan y algunos se quejan en las oficinas", dice Arturo, notablemente incómodo por la conversación. Esto debido a que la Delegación del Transporte Público ha pedido a los ciudadanos denunciar esas irregularidades.





