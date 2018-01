Sin aumento al pasaje no hay transporte moderno

Tampico

El que no haya un aumento al pasaje ha llevado a los concesionarios a no poder renovar sus unidades, a no poder comprar autobuses nuevos y a solamente darles "una manita de gato", por eso van a hacer un nuevo intento de petición oficial al gobierno del Estado para que haya un peso de incremento a la tarifa.

Los concesionarios del transporte en el sur de Tamaulipas tuvieron un mal 2017 ya que desde su inicio trataron de negociar el aumento al pasaje y no lo consiguieron, así que en este arranque de 2018, el problema se agudizó.

"Estamos sobreviviendo, solamente aguantado, esa es la palabra correcta, aguantando, porque no se espera un incremento al pasaje en fechas recientes", externó Antonio Ortiz Orozco, concesionario de la ruta Tampico- Borreguera por Bulevar Adolfo López Mateos.

El mal cierre de 2017, la cuesta de enero y el alza a los combustibles mantiene en un predicamento a los concesionarios, pero sobre todo, porque impide renovar las unidades.





JERR