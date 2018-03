Cancelan 300 concesiones de transporte público

Tamaulipas

Heriberto Morado Cisneros, subsecretario del Transporte en Tamaulipas aseguró que estudio de oferta y demanda determinará número de rutas en el estado, al mismo tiempo que informó que van 300 concesiones canceladas y dejó abierta la posibilidad de un incremento a las tarifas.

Tenemos 18 mil 600 concesiones de transporte en el estado, la mayoría están en la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira y en la capital, Ciudad Victoria existen 300 concesiones.

La modernización del transporte no solo consta de la adquisición de unidades nuevas, hay que hacer un estudio para una reestructuración de las rutas y continuar con los cursos de capacitación para los choferes.

Morales Cisneros agregó que no está autorizado un aumento a las tarifas, a la Subsecretaria no se nos ha acercado nadie a decirnos algo al respecto, pero nuestras puertas están abiertas. Probablemente si haya un incremento este año, no podría decirles de cuánto será.

