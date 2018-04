Transparencia y rendición de cuentas en recursos: empresaria

León, Gto.

Se debe conocer la justificación por la que se destina 125 millones de pesos y hacía que dirección va este monto, sugirió presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) Marisol Ruenes Torres al señalar que lo crucial en el tema es la rendición de cuentas y la transparencia.



Aun así, reconoció la importancia que debe tener patronatos de corporaciones como Bomberos



“Como empresaria, ciudadana me inquieta que un recurso se aplica o se destina y cuando lo asignas a un punto, el otro no se atiende, sabemos que Bomberos es un área importante para el desarrollo que cubre a aspectos de situaciones no adecuadas, un incendio, rescate, es el papel del bomberos; pero mi propuesta es que nos indiquen la línea soportada, donde va la dirección a la cual y el monto a la cual se destinan esos recursos, debe haber esa exposición de motivos”



A través de Milenio- Telediario se dio a conocer que el presupuesto destinado a la Feria de las Sonrisas es de 125 millones de pesos, mientras que para el patronato de Bomberos, el municipio de León destina únicamente 50 millones de pesos.



Por su parte, el presidente de Coparmex Jorge Ramírez dijo que el gobierno municipal no destina dinero a Feria de León, que es autosuficiente e incluso genera remanentes.



“De hecho esos 125 millones es un proyecto que no se ha autorizado, pero es un proyecto de remodelación y renovación del activo urbano de la zona, se quiere hacer una plaza, una serie de cosas que es como si arreglaran parte de la ciudad, no tiene que ver con la feria” dijo.



Destacó que al no conocer el presupuesto de la operación de Bomberos por lo que consideró irresponsable opinar sobre el tema.



A esta voz se sumó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Arturo Sánchez Castellanos dijo:



“El municipio no destina más de tres millones de pesos al patronato de la feria para hacer obras de alguna infraestructura que se necesitan en época de feria” aseguró el empresario, quien señaló que el patronato genera más de 120 millones de pesos de ingresos, mediante taquilla, renta de espacios y concesiones.



“De los remanentes del patronato aporta una buena cantidad de recursos para sostener Explora y el parque Explora” agregó.