Trajineras ponen a Llera en el mapa turístico del estado

Llera de Canales

El llamado "Xochimilco Tamaulipeco" ha logrado colocar al municipio de Llera de Canales en el mapa de los sitios turísticos obligados a visitar, pues con solo tres meses en operación, las trajineras del río Guayalejo han ayudado a repuntar hasta 400% las visitas al pueblo.

La directora de Turismo en el Ayuntamiento de Llera, Adamina Puga Coy, dijo que las trajineras están en funcionamiento desde Semana Santa, las cuales sirvieron como imán para que miles de personas hayan llegado al municipio en esa temporada de asueto.

"Sí repuntó favorablemente, cumplió con las expectativas más de lo esperado, en años pasados venían unas dos mil personas en semana santa, pero ahora llegaron 10 mil personas al día".

Se trata de un proyecto turístico denominado "El Xochimilco en Llera", creado por el Ayuntamiento Independiente con el fi n de posicionar al río Guayalejo, en el área denominada La Peñita, que es el corazón de los circuitos de balnearios.

"Nace del sueño de nuestro presidente municipal Héctor de la Torre Valenzuela con la firme intención de darle al municipio en primer lugar identidad, y en segundo impulsar y reactivar la actividad turística mediante este proyecto del Xochimilco Tamaulipeco en Llera".

Son cinco embarcaciones originales que se encuentran en operación, traídas desde Xochimilco en la Ciudad de México, las cuales hacen un recorrido de 15 minutos en una parte del río por un costo de 25 pesos, recurso que se destina al DIF municipal.

Agregó que los más beneficiados han sido los negocios del pueblo, pues aunque no tienen un cálculo aproximado de derrama, sí les ha dejado ganancias importantes. Sin embargo, un obstáculo que no les ha dejado levantar aún más este atractivo, es la falta de sitios donde alojarse en el municipio.

"Nuestro gran problema es el asunto de los hospedajes, de un inicio se decía que para qué se le invierte en infraestructura hotelera si no hay mucho a qué venir al pueblo, está el río hermoso pero no había otro atractivo tan grande como son ahora las trajineras", reconoció Puga Coy.

Y es que en estos momentos no hay dónde alojarse en Llera, pues está cerrado el hotel del pueblo que consta de unas 17 a 20 habitaciones, señaló la funcionaria, que tal vez sea por motivos personales de los dueños aunque se desconoce la verdadera razón.

Dijo que hay una casa de huéspedes pero no cumple con los lineamientos de un hotel, por ello no se va a promocionar pues considera que no es adecuado para la imagen del pueblo con los visitantes.

La funcionaria de Turismo expuso que están apostándole más al alojamiento rural, una propuesta que se llevó al Plan Municipal, para ayudar a las familias y tengan un ingreso al dar hospedaje en sus viviendas a los visitantes, ante la falta de fuentes de empleo en Llera.

"Estamos en contacto con inversionistas hoteleros, han dialogado con el alcalde, a ver si se concreta algo, y si no apostarle al alojamiento rural, que consiste en que las casas de las familias nativas del pueblo den el alojamiento a los visitantes, que tienen dos o tres recámaras, o que tienen manera de recibir visitas, haríamos un mapeo pero eso se está estructurando".

Los mismos habitantes de Llera han hecho promoción turística, al correr la voz de este atractivo a sus familiares en otras ciudades del país, hasta del extranjero.

"Corrieron la voz a los parientes que tienen en otros estados, y ellos a su vez a otros, fue una cadena, llegaron desde Durango, Chihuahua, Baja California, de Oaxaca, otros de Francia".

Cabe señalar que aún no hay convenios con empresas de transporte turístico que lleve a los visitantes hasta Llera desde Ciudad Victoria o Mante, lugares donde prefieren pasar la noche, ya que todos llegan por su cuenta en auto particular, "vienen y se van, aunque muchos se quedan a acampar, hay un área especial, fumigada, con pasto natural propio del río".

Otra desventaja que se ha presentado con el arribo de más turistas al río y las trajineras, es la acumulación de basura que ha rebasado los servicios de limpieza del Ayuntamiento.

"Estamos batallando con la basura, no nos damos abasto, pues ya no hay hora o día para que llegue gente, ni entre semana, aunque los días más fuertes son viernes, sábado y domingo, falta mucha concientización sobre la basura".

Señaló que la gente deja muy sucia la zona del río, además se quejan de que no se les regalan bolsas para la basura, sin embargo la funcionaria considera que cada persona deben hacerse responsable de los desechos que dejan en el sitio turístico.

"Lo que hacemos es que un muchacho se sube a un kayak y se pasa recogiendo la basura del río, hasta 8 o 10 bolsas negras llega a llenar de desechos de adentro del agua, sacando el vaso o plato térmico, que es muy ligero y con el aire cae al agua. Hay diez tanques para desechos en la zona, son doce áreas divididas cada 50 metros, para 10 personas por área".

Finalmente Adamina Puga dijo que propondrá al alcalde que la oficina de la Dirección de Turismo se encuentre a la vista y alcance de la gente, ya sea en planta baja de la presidencia o en otro sitio donde se vea, para que los visitantes puedan tener información rápido y de primera mano de los atractivos que hay en Llera.





