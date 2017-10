La Torre Bancomer se “comportó muy bien”

México

La Torre BBVA Bancomer, la segunda más alta de México, fue diseñada para balancearse hasta 2.50 metros durante un movimiento telúrico y no colapsar. A 19 meses de su inauguración pasó la prueba. Tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre, no sufrió daños en ninguno de sus 50 pisos, salvo una grieta menor en uno de sus sótanos, que no causa afectación a la estructura, señaló el arquitecto mexicano Víctor Legorreta, quien junto con su padre Ricardo Legorreta y el británico Richard Rogers, diseñaron el rascacielos.

“Se comportó muy bien durante el sismo y fue un gran alivio para todos, aquí fue un trabajo mucho en equipo, desde la gente de mecánica de suelos, de estructura, con toda su experiencia, como la ingeniería de México (…) La torre está diseñada para que se pueda mover hasta 2.50 metros y en este sismo se movió menos de 50 centímetros, realmente se comportó muy bien”, señaló Legorreta, director general del despacho que lleva su apellido.

La cimentación es fundamental para brindar estabilidad a la torre, señaló el arquitecto al acompañar a MILENIO a uno de los sótanos, donde se percibe una parte del llamado muro Milán, un muro perimetral de metro y medio de ancho, fincado a 52 metros de profundidad, lo que equivale a un edificio de 17 pisos.

“Es como si fuera un cajón, eso hace que la torre esté anclada en terreno firme y permita que en un sismo tenga un funcionamiento correcto. Además, cada una de las columnas centrales del edificio también tienen pilas que son elementos circulares de acero y de concreto que también van a los 52 metros de profundidad, eso te permite que no estés cimentado sobre lodo, sino sobre tierra firme”, destacó.

Dicho muro remata a pie de banqueta, con una viga de coronamiento, “como un zuncho alrededor del terreno”, a partir de la cual se desplantan seis megacolumnas que soportan el peso de la torre; éstas, a su vez, cuentan con megamarcos en forma diagonal cada tres niveles, que le brindan mayor estabilidad al inmueble cuando el sismo la mueve lateralmente.

“Donde está toda la carga fuerte es en el perímetro, entonces funciona más como si fuera un tubo, si usas el perímetro tienes mucho más superficie en donde tomar las fuerzas laterales del sismo, es como si a ti te empujan y estás con los pies juntos o estás con los pies abiertos, entonces tienes mucho más facilidad de que no te vayas a un lado”, ejemplificó.

De esa manera, la Torre BBVA Bancomer, localizada en Reforma 510, colonia Juárez, resistió sin daños mayores el sismo de magnitud 7.1, solo se detectó “una grieta muy pequeña” en una de las juntas del sótano 4, “que no tenía ninguna importancia”, precisó el arquitecto.

Pero la torre está preparada para defenderse de sismos de mayor aceleración a la registrada el pasado 19 de septiembre, ya que en la unión de las diagonales de cada megamarco conectado al inmueble, se colocaron vigas capaces de actuar como un fusible, por lo que se pueden llegar a romper sin comprometer la estabilidad del edificio, por lo que no colapsaría.

“Las diagonales son las que cuando viene un sismo lateralmente toman esa fuerza, y un elemento muy vanguardista fue la unión de esas dos diagonales, en donde se hizo una viga más angosta. En un sismo muy fuerte se puede llegar a romper alguna de esas vigas, pero la estructura se mantiene, funciona un poco como eso, como un fusible, que cuando viene una descarga muy fuerte de electricidad se rompe el fusible, pero no te quema todo el sistema”.

Además, la torre está equipada con sensores que en cinco minutos después del sismo evalúan el estado del inmueble. A las 13:14 horas de aquel martes, se encontraban los tres mil 900 empleados de la empresa bancaria, y aunque se reportó de inmediato el buen estado del edificio y que no era necesario evacuar, más de 50 por ciento decidió abandonar el inmueble, señaló Fernando Eguiluz, director de Talento y Cultura de BBVA Bancomer.