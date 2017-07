Reinician multas en Toluca; no aplican en fines de semana

Toluca

A partir del viernes en Toluca reiniciaron las infracciones, solo que esta vez únicamente serán aplicadas de lunes a viernes en el centro de la ciudad, la periferia no está considerada para estas acciones, además los fines de semana no aplicará la medida contra conductores que ignoren el reglamento, por ser una petición de los comerciantes de la zona centro.

En la capital mexiquense hay 60 elementos de tránsito mujeres quienes son las autorizadas para sancionar a los automovilistas, de ellas cinco reciben capacitación en Coacalco y las infracciones van de cinco a 20 salarios mínimos, indicó Teobaldo Martínez titular de la Dirección de Tránsito.

"En términos del reglamento nos faculta para sancionar a los conductores de transporte público y privado que lo violen, siendo las más comunes estacionarse en lugar prohibido, además del ascenso y descenso de pasajeros en sitios que no son autorizados".

Las calles primordiales son las del primer cuadro desde Santos Degollado hasta Venustiano Carranza y desde Quintana Roo hasta Josefa Ortíz, donde hay varias calles que los ciudadanos utilizan de estacionamiento en doble fila, igualmente aplicarán el operativo en la zona de los hospitales, las inmediaciones de la Terminal de Autobuses y el Mercado Juárez, además de los hospitales Nicolás San Juan y Adolfo López Mateos.

Aunque desconoció el número de infracciones que aplicaron el viernes, dijo que el objetivo es liberar -especialmente- la zona centro de las dobles filas, y la obstrucción de pasos peatonales, además de rampas para discapacitados. "En el centro las calles de Independencia, Hidalgo, Lerdo junto a la Cámara de Diputados, hay lugares en donde no está tan transitado y si alguien se estaciona no pasa nada, pero en el primer cuadro no", dijo el presidente municipal, Fernando Zamora Morales.

Explicó que sábado y domingo no habrá multas porque los comerciantes de la región centro de la ciudad señalan que la mayoría de los visitantes o comensales asisten esos días, igualmente los proveedores, en tanto que el costo de los estacionamientos todavía no está reglamentado, pero "la Dirección de Desarrollo Económico está en ese análisis para que no haya afectaciones a los usuarios, pero hasta el momento no tengo quejas al respecto".

En el Estado de México 18 municipios tienen concesionado el servicio de tránsito, entre ellos Metepec, Toluca, Lerma, en tanto que lo tienen en trámite San Mateo Atenco, Zinacantepec, Xonacatlán.

