Despiden al director que autorizó tala de árboles

El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales lamentó que se haya politizado la movilización ciudadana que defiende los árboles de Paseo Tollocan de la obra que incluía dos deprimidos para facilitar el acceso a plaza Galerías y adelantó que desde ayer fue despedido el director de Medio Ambiente, Arturo Maya Gómez quien firmó la autorización para la tala de 200 especies dirigida a la empresa responsable del centro comercial, ya que a pesar de la importancia del tema no lo sometió a escrutinio del Cabildo ni del alcalde.

Explicó que el primer interesado en pedir la cancelación del túnel vehicular fue él, por lo que acudió con el Ejecutivo estatal para suspender la construcción hasta escuchar la voz de la ciudadanía en torno al tema, además agradeció a Eruviel Ávila Villegas la petición para que los responsables de dicha obra "sean más creativos y busquen la forma de privilegiar la naturaleza".

Respecto del despido del titular del área encargada del medio ambiente dijo que "no se los puedo anunciar, pero seguramente le daremos las gracias" y negó que haya problemas legales por la emisión del documento que permite a la empresa constructora e inmobiliaria Perinorte S.A de C.V que proceda con la tala puesto que "si los toluqueños no están de acuerdo, así será".

Aclaró que del ayuntamiento pueden emitirse documentos de los que no tiene conocimiento el presidente municipal, puesto que muchas áreas tienen facultades que no los obliga a notificar cada determinación, pero este caso es excepcional porque el debate sobre el derribo de dichas especies lleva varios días y se disculpó por la emisión del permiso.

"Fue por ello que pedí que se emitiera un documento dirigido a la empresa para aclarar que se retira el permiso. Estoy agradecido con el gobierno mexiquense, porque demostró que es un gobernante sensible".

Zamora Morales puntualizó que la premisa es no talar árboles, por tanto el funcionario municipal responsable de firmar el documento que fue dado a conocer el miércoles deberá hacerse responsable de la omisión, además amplió que aún si más adelante el gobierno mexiquense aprobara la ejecución de dicha construcción, serán "los ciudadanos quienes den el visto bueno, si no lo quiere la gente entonces no será viable".

En torno a la politización del movimiento que pernocta desde el 20 de junio en el camellón a la altura del kilómetro 9 de esta vialidad estatal, refirió que "es tiempo para plantar árboles y no para plantones", incluso reclamó que sigan estacionando autos sobre el pasto, así como mantener casas de campaña en el lugar.

"Desafortunadamente se politizó el asunto, un regidor del PRD (Gabriel Medina) y creo que de otros partidos políticos, como que eso hizo que en un momento dado ya no tuvieran tantos acompañantes en ese lugar".

