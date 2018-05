En Toluca mucho abandono de canes y poca adopción: CCA

Toluca

Cada mes el Centro de Control Animal de Toluca (CCA) alberga entre 300 y 350 perros, de los cuales sólo unos 25, aproximadamente, son puestos en el programa de adopción.

Con 69 jaulas individuales, 3 comunitarias para perros adultos y 3 para cachorros, el CCA brinda alimento, vacunas y atención especial.

Vivos o muertos, en costales o embolsados, gatos y perros, cachorros o adultos son abandonados todos los días a las puertas del CCA:

Reportes, accidentes, maltrato, golpes o enfermedad, son algunos de los motivos.

Incluso hay quienes van directamente a dejarlos porque ya no los pueden tener, porque se cambiaron de casa, por indicación médica, porque "son traviesos", no tienen los recursos para mantenerlos o simplemente ya no los quieren.

Aunque descansan en espacios de 3 metros de largo por 2.30 de ancho, divididos en área de confort y un espacio para sus necesidades y tienen agua y alimento, algunos perritos tienen un semblante triste o están desnutridos por la situación de abandono, maltrato o abuso que sufrieron en la calle o con sus dueños; empero hay otros que brincan, ladran y mueven la col, en espera de ser adoptados.

"En una jaula hay máximo de uno a tres perros para que convivan entre ellos, cuando es posible, los dejamos de manera individual. Los que están en adopción durante el día están juntos para que socialicen y están acostumbrados a las personas, pero en la noche van a sus jaulas. Cuando hay oportunidad los sacamos a jugar y tenemos bien identificados quién con quién puede estar", detalló Ignacio Medina Ferrusca, encargado del CCA.





Su cuidado implica una labor titánica

Para ponerlos en su peso ideal, un perro de entre 15 y 20 kilos, come entre 200 y 300 gramos de alimento día, por ello son indispensables las donaciones en especie para su manutención.

Los caninos que llegan en condiciones deplorables, por múltiples razones, requieren de al menos 20 días o un mes para recuperarse.

"Algunos por mala fortuna son abandonados o se escapan de su casa, como están acostumbrados al alimento de fácil acceso, cuando llegan a la calle no saben cómo buscar comida", apuntó el médico veterinario zootecnista.

Todos los días 3 personas son las encargadas de limpiar las jaulas, alimentar y atender a los animales, aunque sea fin de semana.

"Son personas que están exclusivamente en esta área para dar seguimiento y evaluar a los perritos. Además de 7 médicos veterinarios que los sanan y vigilan".

Al mes el CCA realiza entre 800 y 900 cirugías, es decir, entre 40 y 70 al día, todo depende de la demanda y el apoyo que brindan las protectoras y las personas que buscan controlar la población canina.

Aunado a las campañas de esterilización que realiza en las comunidades a bordo de sus camionetas. "San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán y San Andrés Coexcontitlán son quienes más solicitan la atención".

Falta conciencia para la adopción

Pese a los esfuerzos de diferentes organizaciones, mucha gente no está interesada en adoptar un animalito en situación de calle, aunque ya tengan sus vacunas y el tratamiento adecuado para convivir con una familia.

"Mientras unos salen, hay oportunidad de ingreso para otros, al mes logramos entre 25 y 30 adopciones, gracias al apoyo que nos dan algunas asociaciones protectoras de animales y algunas organizaciones independientes que agilizan el proceso y difunden la información".

A la semana llegan de 3 a 5 personas en busca de un animalito, de las cuales 2 preguntan directamente por perros de raza y pequeños, pero la mayoría de los que están son mestizos o criollos de tamaño mediano y grande, "por eso hay mucho rechazo".

Para entregarlos, los interesados deben pasar por un filtro que implica contar con espacio adecuado, algo que deben probar con algunas fotografías, donar alimento y reponer la vacuna; "no recibimos dinero, solo donacionesen especie".





En observación los 7 que atacaron a los patos en la Alameda

Luego del ataque que perpetraron la mañana del viernes y en el que mataron a 16 patos y lastimaron a otros 5 en el estanque de la Alameda Central, los 7 perros de la jauría estarán en observación por 10 días en el CCA, donde evaluarán su conducta y salud para que sean puestos en el programa de adopción.

De los 7 que fueron capturaros, 5 son machos, entre ellos un cachorro, y dos son hembras.

"La idea es evaluar si tienen una conducta agresiva o no y sociabilidad con las personas; debemos tener mucha precaución. Hasta el momento la mayoría no tolera que les coloquen un collar o una correa, lo cual es negativo para su situación. Tienen cierto grado de desconfianza y miedo, derivado de que ya no están en su territorio; dos tienen mayor disposición".

CCA el 1º en certificarse a nivel nacional y Latinoamérica

El 28 de noviembre del año pasado el CCA fue certificado en buenas prácticas veterinarias por parte del ONCEVAPA (Organismo Nacional de Certificación y Verificación Acuícola, Pecuaria, Agrícola, Alimentos y Bebidas Alcohólicas) y el Instituto Mexicano de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Actualmente trabaja conforme a las Normas Oficiales 042 y 011 de la Secretaría de Salud que establecen los tiempos de estancia o resguardo de un animal ingresado por un reporte, de ahí que el personal tome la decisión de si son aptos o no para dar en adopción o tienen que ser sacrificados, si no son reclamados por su propietario o alguna persona que quiera hacerse responsable.

"De acuerdo con la normatividad solo debemos dar 48 horas a un perro que ingresa, sin embargo, el acuerdo de Bienestar Animal establece que les demos de 10 a 20 días. Hoy tenemos perros que están cumpliendo los 2 años y medio".

Si de por sí la adopción es complicada y tras los protocolos de medicina interna que incluyen esterilización, vacunas múltiples y desparasitación e implica entre 15 y 20 días o hasta un mes, no valdría la pena sacrificar a los animales. "No establecemos un tiempo, damos oportunidad a las personas que apoyan esta labor".

Lamentablemente no todos los perros son aptos para estar en un hogar porque son agresivos, no están acostumbrados a estar con las personas o están muy enfermos y deben ser sacrificados conforme a la Norma 033.

"Aplicamos primero un tranquilizante, posteriormente viene la sobredosis de anestesia; es muy rápido y el efecto dura un minuto".





Al final los cuerpos son incinerados en el crematorio del CCA, aunque está en puerta el Digestor, el cual es más ecológico pues funciona con químicos para degradar la materia orgánica, tras este proceso la materia puede ir directamente al desagüe sin riesgo de enfermedades.

Contrario a lo que se llega a pensar, el Centro de Control Animal de Toluca recoge a los perros en situación de calle tras un reporte, no como antes que hacía un barrido completo.

A la fecha de 10 caninos que se extraviaron o vivían en una casa, pero terminaron en sus instalaciones, solo uno es recuperado por sus dueños.

