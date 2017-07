Eruviel Ávila lo confirma: no talarán árboles de Tollocan

Toluca

Luego de la inconformidad que generó el anuncio de proyecto de construcción de los retornos deprimidos en Paseo Tollocan, a la altura del centro comercial Galerías Toluca, este miércoles el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció que no habrá tala ni trasplante de obras en esta vía.

Durante el evento denominado "Logros Ambientales en Grande", al que también asistió Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, el mandatario aclaró que si bien el proyecto sigue en revisión por expertos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se exhorta a la empresa o empresas interesadas a tener creatividad y que den mejores alternativas para hacer convivir este proyecto de obra urbana respetando al medio ambiente y los árboles.

"Todo lo que tenga que ver con trasplantar o talar no lo vamos a permitir, si el proyecto permite ejecutar la obra siempre y cuando no se trasplante ni se tale, cuentan con su amigo el gobernador; si no es así, no cuenten conmigo".

En este marco también reconoció la legítima lucha y causa de los ambientalistas que defendieron los 235 árboles que serían derribados.





