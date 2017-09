México no aceptará marcha atrás en renegociación

Monterrey

Al considerar que las discusiones sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han avanzado a temas que pueden generar mayor número de diferencias entre los tres países, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, insistió en que el país no aceptará medidas que den marcha atrás a lo que se ha logrado en materia de comercio internacional.

Al participar en la Reunión Anual de Industriales, el líder de las negociaciones aseguró que lo que los tres países tienen claro es que no se reinventarán medidas que están funcionando.

Tras haber arribado al país después de terminar la tercera ronda de negociaciones llevada a cabo en Ottawa, Canadá, Guajardo se comprometió ante los industriales de que el resultado de la renegociación del Tratado será bajo la premisa de extensión y no contención.

"México no aceptará condición que dé marcha atrás a lo que ya se ha logrado", insistió.

Sin embargo, argumentó que el ritmo que se tiene en estas discusiones, derivado de los calendarios políticos y electorales de los tres países (en seis semanas se han reunido ya 3 veces, cuando por lo general, las reuniones son cada 3 meses), hace que se llegue a los temas más complicados de manera muy rápida.

Es decir, los temas que pueden avanzarse de manera más rápida, se completan en las primeras rondas y conforme se avanza en las negociaciones, estas mismas se complican.

Aunque destacó que ya se han llegado a acuerdos completos en temas como el de las pequeñas y medianas empresas, y esperan avances importantes en sectores como el de competencia y telecomunicaciones.

"Hay temas que empiezan a despejarse, y se pusieron sobre la mesa propuestas nuevas. Incluso creemos que no se ha analizado muy bien las consecuencias para los países que se proponen. Es claro que nuestra obligación es ir marcando con claridad aquello que en México no se puede hacer, porque entraríamos en situaciones donde se empezarían a desmantelar cosas que no deberían.

Al final del día tenemos que encontrar el puente de planta para encontrar cosas que nos ayuden a ganar-ganar-ganar, que nos representen", mencionó.

Guajardo también destacó que en estas negociaciones se incluyeron temas que en las discusiones originales no fueron considerados, como es el caso del sector energético y el enfoque de género.

El secretario de Economía también aprovecho para destacar la labor de los empresarios, sobre todo aquellos de la industria de la construcción, en las labores después de los sismos que afectaron recientemente varios estados del país.