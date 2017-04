Tlaquepaque se inunda de colores

Guadalajara

Vuelve el color al centro de Tlaquepaque. Después de que el año pasado se cubriera con cientos de sombrillas, este 2017 parte del andador Independencia del centro histórico se cubre de alrededor mil 100 flotadores azules, rosas y amarillos que ofrecen no solamente una fiesta de colores hacia el cielo, sino también proyectan sus sombras neón en el suelo, creando un efecto y experiencia llena de vida.



La sensación que provoca caminar por el espacio, que se compone de la calle Prisciliano Sánchez al kiosco, evoca las ganas de sumergirse bajo el agua y mitigar el calor primaveral, además de una vista poco común y difícil de encontrar en la zona metropolitana.



“Lo hicimos por decorar las vacaciones de semana santa. Cuando hicimos lo de las sombrillas no sabíamos que iba a tener tanto boom… y a raíz de que la gente se llevó un gran recuerdo de Tlaquepaque con los paraguas, este año quisimos innovar”, relata Leonardo Aponte, comerciante del municipio y uno de los creadores y ejecutores de esta idea, que se planeó desde octubre del año pasado.



El iniciador de todo fue el dueño de la ya tradicional tienda Nuestros Dulces, don Luis del Hoyo, a quien se le unieron el resto de los comerciantes, quienes patrocinan y montan el proyecto, con apoyo del gobierno municipal.



Iniciativas privadas que alegran una tarde calurosa en uno de los centros históricos de la zona metropolitana más tradicionales, y ofrecen al visitante local y foráneo, un espacio lleno de vida. “Me encanta, igual que cuando estuvieron las sombrillas de colores, son ideas muy buenas que hacen la diferencia”, afirma una de los visitantes que no perdió tiempo para tomarse una foto y llevarse el recuerdo.



“Tlaquepaque nos da el resto del año muchas cosas, y a veces el turismo se va con lo que ve, las galerías, en el servicio… pero tú ver también decorado un lugar turístico creo que llena más de emociones al turista”, señala Aponte.



Se planea que la calle quede completamente finalizada para el lunes. Según cálculos de los propios planeadores, los salvavidas tendrán una vida útil de dos meses, por lo que sería a finales de mayo cuando dure este multicolor atractivo.

MC