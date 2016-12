“En casa, mi familia me quitó la ropa y me echó a la calle”

Tampico

Para Víctor Manuel, la Casa Hogar San Pedro, es su hogar y sus compañeros son como su familia, pues desde hace más de 17 años, su propia familia lo corrió de su casa, mandándolo desnudo y desprotegido a la calle.

A pesar de sus problemas mentales, recuerda la forma cruel en que sus familiares lo echaron de su hogar, señalando que el motivo que tuvieron fue porque él en una crisis hizo destrozos, y la familia en lugar de ayudarlo brindándole un tratamiento, prefirieron sacarlo a la calle.

"Llegué hace como 17 años, sí tengo familia, en Mante, Guadalajara, México, en Germinal, no vivo con ellos, porque rompí la casa, me porté mal, me quitaron la ropa y me corrieron. En la Casa Hogar me siento bien, contento, y ahora más, porque cuando regresé a mi casa, ya no estaba, la vendieron, no hay nadie. En San Pedro me siento como en mi casa, mis compañeros son mi familia, yo los baño, arreglo, cuido", expresó.

Víctor Manuel Ramírez Hernández, tiene 43 años, de los cuales, aproximadamente lleva 17 formando parte de la familia de la Casa Hogar San Pedro, él es uno de los pacientes que más controlado se encuentra, y es quien acompaña a doña Rommy todos los días a recoger los alimentos que las personas y asociaciones les brindan.

A pesar de que se siente contento y a gusto en la asociación, señala que tiene muchas ganas de salir, de visitar a su familia, pero la realidad es que no tiene a donde ir, afuera no hay personas que lo estén esperando para recibirlo con un abrazo, un beso, una comida, y esos deseos en estas épocas navideñas aumentan aún más, sin embargo, está consciente de que no hay quien lo quiera ver afuera de la casa hogar.

"Me siento bien, con ganas de salir, pero pues no puedo, no tengo a donde ir, doña Rommy nos saca al mercado, pero a mí me gustaría salir a ver a mi familia, que ya me recogieran de aquí, estar perdonado para ya no andar en la calle", expresó.

Con lágrimas en los ojos, Víctor dice que siente mucha pena y dolor porque su familia no lo quiere, y no le dieron la oportunidad de llevar un tratamiento, para poder controlarse, sino que al contrario, lo botaron a la calle como si fuera cualquier cosa.

"Una pena, me dolió que me trataran así, pero a pesar de eso, yo quiero estar con ellos. La casa hogar significa una fortaleza, fue mi salvación, porque ya no ando en la calle, ya me porto bien", concluyó.

La directora de la Casa Hogar San Pedro, Romana González, relató que hace unos meses, Víctor se molestó porque no salió a la calle como todos los días a acompañarla a recoger los alimentos, por lo que en la tarde que regresó ella, le informaron que se había escapado de la Casa Hogar, así pasaron varios días hasta de repente una mañana uno de los pacientes le informó que Víctor estaba en la puerta, sus compañeros lo recibieron con mucho entusiasmo.

Doña Rommy, relata que Víctor le contó que fue a Ciudad Mante a visitar a su mamá, pero que ésta lo trató con mucha indiferencia, y ni siquiera lo recibió con un beso.





JERR