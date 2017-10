Crean tiraderos ilegales de escombro en área zapopana

Guadalajara

Metros adentro de avenida Aviación, zona de Zapopan que se ha poblado y llenado de espacios residenciales, detrás de Valle Real se esconde una zona poco vista por los externos y que día a día es habitada por nadie más que por sus propios vecinos.



Las colonias San Juan de Ocotán y Las Palmas 1 no solo parecen quedar atrás en el progreso que se presume sobre Aviación, donde se levantan nuevos fraccionamientos residenciales, la zona que comparten se ha convertido también en basurero, lugar que empresas y trabajadores utilizan para desechar todo tipo de materiales de construcción, en medio de las calles, en las esquinas, y sobre áreas naturales, sin importarles nada, más que deshacerse de los residuos, quizás precisamente de aquellos nuevos espacios residenciales.



“Aquí vienen diario, muchas veces al día, y nada más los tiran y se van”, cuenta un vecino de la zona. Además de pisos inestables de tierra, a su casa la rodean residuos de construcción encimados en esquinas. Vigas, costales, escombros, madera, basura y más, son parte del paisaje cotidiano y el día a día en la zona.



Cualquier lugar con un poco de espacio, algo complicado de encontrar debido a que la práctica lleva realizándose allí por alrededor de tres años, según los vecinos, es una oportunidad para que los constructores se deshagan de su basura.



“Vino una camioneta y lo dejó, y se fue”, explica una señora cuando se le pregunta sobre un puñado de piedras tiradas en medio de una calle, eso pasó hace dos semanas, y nadie las ha movido.



Escenas tan sencillas y descaradas como la de dejar a media calle los residuos, demuestran que este problema se ha salido de control, aunque autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente saben de esto, y están enterados de la práctica y los métodos que usan para evadir a las autoridades, no han podido dar con aquellos que lo lleva a cabo.



A decir de los vecinos, la última semana la seguridad y vigilancia en esas calles ha incrementado, y constantemente unidades, generalmente de la Fiscalía General del Estado, patrullan el área.



MILENIO JALISCO pudo constatar cómo un tráiler lleno de tierra, piedras y hasta vigas, que se dirigía a las calles más profundas de la zona, regresó su camino con dirección a la avenida central una vez que el conductor se percató de la presencia de patrullas de la Fiscalía Estatal. Y la escena se ha repetido los últimos días.



“Está parado ahí porque iba a tirar las cosas que trae (los escombros) pero hay patrullas y se regresó (…) ya es normal eh, de diario, pero estos días no han tirado”, cuenta otro habitante de la colonia, uno más que ya se acostumbró a vivir entre escombros que no les corresponden pero aceptan y dejan convivir entre ellos, sin importarles que su hogar se esté convirtiendo en un basurero de residuos de construcción, y sin tomar en cuenta el impacto ambiental o tan solo el estorbo de los mismos.

MC