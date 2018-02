Tiradero abre parcialmente; los vecinos se indignan

Guadalajara

Los moradores de Atacco "están decepcionados" con la actuación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), dado que ven en la pronta apertura del tiradero de la comunidad una evidencia de que las leyes ambientales son burladas, dijo ayer el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.



"La clausura se concretó el viernes, y a las primeras horas del sábado ya se habían quitado sellos para volver a arrojar basura; evidentemente la condicionante de compactar la basura con tierra no podía haberse resuelto en unas horas; la gente de Atacco me ha buscado y quieren que se haga algo, pero están muy decepcionados con el papel del gobierno de Jalisco en este asunto", señaló el representante legal del Consejo Civil de Atacco.



El pasado 2 de febrero, el tiradero municipal fue clausurado por personal de la Proepa, al no cumplirse con la exigencia de la autoridad ambiental de compactar y rellenar debidamente los residuos.



José Rentería González, titular de la Proepa, explicó a MILENIO JALISCO que había un compromiso públicamente asumido con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para poner orden en el tema, debido al evidente riesgo que significa un mal manejo de residuos en perjuicio de los moradores de la delegación. El plazo concedido para realizar la compactación era el 1 de febrero, y como no se cumplió, el personal de la Proepa procedió a la clausura total temporal.



Si bien, una clausura total temporal significa que no se puede arrojar basura a menos que se cumpla la condicionante, la Proepa había concedido la posibilidad excepcional "de que en la medida en que se avance en el trabajo, se podrá dar la apertura parcial del vertedero, dado que el municipio no tiene posibilidades de arrojar su basura en otra parte"; no operan aún ni el centro de transferencia está terminado, ni el centro de residuos del Simar Lagunas (Sistema de Manejo de Residuos).

SRN