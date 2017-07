Faltan servicios para Tianguis Turístico de Tampico

Tampico

La zona sur del estado de Tamaulipas, carece de infraestructura para ser sede de un "Tianguis Turístico" tal y como lo propone el Congreso Local, ya que no se tiene la conectividad, ni las habitaciones suficientes para un evento de esta magnitud.

Expertos en servicios turísticos y de organización de eventos, coinciden en que la conectividad es el primer escollo para atraer ese tipo de eventos, ya que la oferta del transporte aéreo es insuficiente, además que no existen las condiciones vía terrestre.

En abril de este año, se subió la iniciativa al Congreso del Estado, donde se propone el destino Tampico-Madero para llevar a cabo el Tianguis Turístico 2018, sin embargo, en Comisiones se determinó que fuera para 2019, ya que existía un convenio para que el Tianguis del próximo año sea en Mazatlán, Sinaloa, habiendo incluso un convenio firmado.

El dictamen finalmente aprobado por el Pleno Legislativo establecía un punto de acuerdo del Congreso Local, para solicitar a la Secretaría de Turismo del Estado, considere proponer al corredor turístico de Tampico-Madero en la convocatoria para ser sede del Programa Tianguis Turístico México 2019, a fin de promover la oferta turística de Tamaulipas y contribuir a la diversificación del sector turístico nacional.

Este evento ya se ha llevado a cabo en otros lugares como Acapulco, donde asistieron 2 mil 300 expositores, participaron 86 países y mil 600 compradores, haciendo un total de más de 10mil personas las que acudieron al evento; mientras que en Guadalajara (2016), estuvieron listas 551 suites de negocios para recibir a 9 mil 413 personas provenientes de varias partes de la República y del extranjero.

En información anteriormente brindada por el presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Iñigo Fernández Bárcenas, ha dado a conocer que en la zona existe un total de 4 mil 500 habitaciones disponibles.

Al respecto, el empresario hotelero, Oscar Hernández Zúñiga, indicó que Cancún, Acapulco, Los Cabos, Vallarta, lugares donde se ha llevado a cabo el Tianguis Turístico, cuentan con toda la infraestructura en comparación a la zona, por lo que ve complicado atraer la sede cuando no se cuenta con lo más esencial que es la conectividad, pues van miles de personas del país y del extranjero.

"No se cuenta con un aeropuerto de suficiente tamaño, pues solamente tiene una bandeja para vuelos nacionales e internacionales. No contamos con ese tipo de infraestructura aérea y el único vuelo internacional que tenemos es el de Houston-Tampico y a este evento se tienen visitantes de varios países".

Como segundo punto, dijo que las carreteras para llegar al destino se encuentran en pésimas condiciones y la autopista que se encuentra en proyecto aún no está terminada, sumándole a esto la inseguridad que aún prevalece en ellas.

"Somos el tercer destino de playa carretero a pesar de las malas condiciones de las carreteras y a pesar de la inseguridad que existe, creo que hay mucho por hacer aún en ese tema".

Añadió que a pesar que existe un puerto en Tampico, no se trata de un lugar que reciba cruceros y yates, pues tampoco se cuenta con una Marina de calidad, tal y como los hay en otros destinos turísticos antes mencionados.

Enfatizó que entonces, si no hay turistas que lleguen por mar, tampoco por aire y mucho menos por tierra y no ve el caso el realizar este evento si no existen las condiciones y mucho menos servicios turísticos adecuados para recibir a todas esas personas.

Agregó que hace falta trabajar en muchos aspectos antes de pensar en traer ese tipo de eventos, como lo es deportes acuáticos, la infraestructura restaurantera de primer nivel.

Por su parte el director General del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico; Francisco Vallejo Castellanos, dijo que primero se deben analizar las necesidades para realizar ese tipo de eventos, porque no únicamente es la hotelería, sino también la conectividad.

"En todos los eventos internacionales, el 80 por ciento de los asistentes llegan vía aérea o bien vía carretera, por ello hay que ver todo lo que en algún momento dado es indispensable para desarrollar perfectamente esa actividad".

Señaló que el Tianguis Turístico, es un escaparate no solo nacional, sino internacional; por ello refirió que es bueno que los diputados lleven a cabo este tipo de iniciativas, sin embargo, hay que postularse y entrar a un estudio de factibilidad, para ver si se cumplen con todas las exigencias, como la conectividad y hoteles gran turismo.





