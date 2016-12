No permitirán instalar tianguis navideño en Valle de los Molinos

Guadalajara

Por cuestiones de seguridad, el gobierno de Zapopan no dará permiso para la instalación del tianguis navideño en la colonia Valle de los Molinos, al norte del municipio. Tal fue la explicación que recibieron cerca de un centenar de comerciantes que se manifestaron este martes en el patio de la presidencia municipal.

Aunque los manifestantes expusieron que tienen cuatro años laborando en ese espacio, y que cuentan hasta con contrato de la CFE, el director de Inspección y Vigilancia de Zapopan, Luis David González González rechazó que haya permisos o antecedentes de un dictamen favorable para su instalación.

“Este es un tianguis nuevo que ellos pretenden hacer, nosotros fuimos a dialogar con ellos, inclusive no hubo uso de la fuerza pública ¿por qué hasta el domingo en la noche pretendían instalarse cuando estuvimos y estamos trabajando para poder recibir solicitudes? No se han acercado a nosotros… no tenemos absolutamente ningún respaldo de otra dependencia que nos pueda garantizar que el tianguis va a funcionar en las mínimas condiciones de seguridad”, sostuvo.

En Zapopan hay autorizados 14 tianguis navideños. El último en instalarse fue el de la colonia Constitución este martes.

Los tianguis navideños almacenan heno y otros productos flamables, a la par que manejan luces que son importadas y no se ha verificado su calidad, comentó Luis González. “Eso se va convirtiendo en una serie de elementos que generan un alto grado de riesgo ante la concentración de comerciantes y por ello el reglamento marca, para cualquier tianguis, que debe haber un dictamen de protección civil”, del cual se carece.

Debido a que los comerciantes no acudieron en tiempo y forma a realizar los trámites, estos ya no se podrán expedir en estos pocos días previos a la Navidad, admitió.

“La Dirección de Inspección y Vigilancia no emite los permisos, nosotros solamente hacemos el acto de autoridad y regulamos que quien esté ejerciendo el comercio en cualquier parte del municipio esté apegado al Reglamento”, sostuvo.

Los cerca de cien manifestantes fueron atendidos por el síndico municipal, y se retiraron de la presidencia sin lograr su cometido.

GPE