Rinde protesta Teresa Arellano como encargada de despacho de ASEJ

Guadalajara

Teresa Arellano Padilla llegará como encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). A 15 días de tomar su nuevo encargo asegura que no recibirá ninguna presión, no llegó a su puesto por Alonso Godoy y no habrá cambios en el equipo del órgano legislativo.

Este jueves Arellano Padilla rindió protesta en el Congreso de Jalisco. Actualmente funge como auditora especial de la ASEJ.

En entrevista dijo que habrá "continuidad en la fiscalización, mi relación con Alonso Godoy, yo no soy persona de negar amistades, él es una persona que yo no conocía, él llegó cuando yo ya estaba en la Auditoría Superior. Yo ya tengo casi de 16 años en la Auditoría, me dispensa su amistad pero cada quien hace su trabajo. Eso sí quiero que quede muy importante, mi compromiso es con la fiscalización y con la legalidad y con el marco legal".

Arellano Padilla negó que su encomienda sea la de limpiar el trabajo realizado por Alonso Godoy Pelayo, actual titular de la ASEJ. Reconoció que mantiene una relación de amistad con el auditor superior, pero que dicha situación no perjudicará o será una sombra en su desarrollo como encargada de despacho.

Respecto al papel que puedan jugar actores políticos en su trabajo dijo que "a mí nadie me puede apretar ni presionar, yo solamente me rijo al marco legal". Ya inició el proceso de entrega recepción y aseguró que denunciará cualquier irregularidad identificada.

Se prevé que su encargo pueda durar hasta seis meses pues se ha puesto sobre la mesa el realizar reformas a la ley de fiscalización y la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Luego se procederá a la elección del nuevo auditor superior.

Teresa Arellano prevé implementar acciones que generen novedad, sin embargo, "digamos no de más transparencia hacia afuera porque muchas veces lo que no se ve es que nosotros tenemos limitantes de decir situaciones pero porque la ley así no lo prohíbe y a veces se entiende que hay una opacidad, la que no existe".

Luego de rendir protesta, la auditora especial pasó con cada uno de los diputados para saludarlo o incluso tomarse una foto. El legislador Augusto Valencia la detuvo algunos instantes para intercambiar algunas palabras en la que le hizo saber comentarios. Le dijo que la ASEJ se caracteriza por la corrupción con la estima de que haya un cambio de actitud durante su periodo como encargada de despacho.

"No va a pasar nada, yo identifico que ella a una persona que colabora en un sistema de corrupción que impuso Alonso Godoy, pues no dudo que busque durante los próximos meses simplemente darle una continuidad y probablemente tratar de resolver pendientes que pudiera dejar el otro auditor. Ojalá me esté equivocando pero yo no percibo que vaya a ver un cambio", dijo Augusto Valencia.

Teresa Arellano llegará como encargada de despacho luego de que la convocatoria para elegir a un nuevo auditor superior se declarara desierta. El Congreso de Jalisco celebró votación el pasado martes 13 de diciembre, sin embargo, ninguno de los tres candidatos logró obtener los 26 votos requeridos en dos votaciones realizadas.

GPE