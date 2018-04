Mujeres no denuncian abusos por temor a represalias: Barrios

Toluca

El 90 por ciento de las trabajadoras que sufren abusos dentro de la administración pública del Estado de México, no denuncia los hechos por temor a represalias o despidos, afirmó el Contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios.

"La mujer no viene a denunciar, piensa que todos somos iguales y piensa que no se le va a hacer caso", subrayó, durante la realización de una conferencia magistral en la materia en la sede del Congreso mexiquense.

"No ponen la denuncia, van y me lo platican. No ponen la denuncia, no se atreven", expresó ya que uno de los temores que han referido las quejosas es un posible despido.

TE RECOMENDAMOS: Anaya promete en Toluca combatir violencia contra mujeres

Sostuvo que pueden denunciar de manera anónima como mecanismo para señalar faltas, pero es necesario que nutran sus quejas con evidencias, lo cual llega a ser complicado en casos específicos.

El contralor explicó que las denuncias que ha recibido a lo largo de varios años profundizan en el menosprecio, o asignación en espacios y tareas inferiores a sus capacidades profesionales y académicas, situación que es común porque a pesar de que las mujeres tienen preparación, los titulares prefieren colocar a sus amigos o conocidos en los mejores cargos.

Barrios Dávalos admitió que hay deficiencias para reconocer las capacidades de la mujer en el ámbito laboral, en específico la falta de voluntad política para dar cuenta de sus aptitudes.

Reconoció que los servidores erróneamente contratan hombres con la intensión de que se desplacen o cubran jornadas más extensas, aunque dijo haber tenido casos de mujeres que cumplen con estos perfiles.

Denuncias recientes

En entrevista, refirió que hay una denuncia por un supuesto abuso por parte de un hombre hacia una mujer en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem). Decidió omitir el avance la investigación o datos claves para no entorpecer las investigaciones.

Por otra parte, señaló que hay otro más pendiente que involucra a un alcalde y tres regidores. Omitió nombres y localidad, pero expresó que las tres servidores acudieron con el contralor a denunciar que el edil les negó el servicio médico como prestación, es decir, no han podido afiliarse al ISSTE desde hace 2 años y 4 meses, periodo de gestión de aquel ayuntamiento.

Acusó de una escasa representación de las mujeres en las estructuras del poder de decisión. Ejemplificó que en el Estado de México hay 104 hombres y 21 mujeres al frente de administraciones municipales.

Estadísticamente el 52.1 por ciento de la población del Estado de México es mujer, mientras que el resto es integrado por hombres, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). De acuerdo al texto, 2 millones 868 mil 386 mujeres mexiquenses están ocupadas laboralmente.

LC