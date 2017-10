Temen socios del club Hacienda Real por su venta

Guadalajara

Un grupo de socios y usuarios del club deportivo Hacienda Real se han mantenido a la expectativa sobre el destino que tendrá el centro de recreación, pues acusan que últimamente este ha decaído ni se han admitido desde agosto nuevas membresías o socios, lo que levanta en ellos un aire sospechoso y temor de que este sea cerrado y los despojen del único espacio de este tipo al que tienen acceso.

El club forma parte de las instalaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), y es uno de los servicios que ofrece a sus trabajadores y pensionados. Según información de los socios inconformes basado en el último informe de membresías de éste, actualizado en junio de 2015, tiene inscritos 842 usuarios. Un grupo de estos es el que se ha manifestado en contra de la sospecha de que cierre.

En rueda de prensa ofrecida esta mañana a las afueras de las instalaciones de Hacienda Real, puesto que el mismo club no permitió que ésta se desarrollara al interior, ofrecieron un informe detallado sobre los antecedentes que los llevan a sospechar del cierre. El principal: que desde el agosto pasado ya no se aceptan nuevas membresías o socios, pero también que desde el año pasado ya no se ha adquirido material para equiparlo, y las malas condiciones en que, señalan, se encuentran algunas áreas.

La falta de claridad de datos, y las continuas solicitudes de transparencia, oficios a diversas autoridades, incluido el propio director del IPEJAL, Fidel Armando Ramírez Casillas, ignoradas, han aumentado no sólo las sospechas y preocupación porque se les arrebate su espacio recreativo, al que reiteran, tienen derecho, sino que han sacado a relucir las omisiones que las autoridades les han hecho, la falta de información, la corrupción de la que ahora temen y la poca disposición de recuperar el espacio deportivo.

“De ley el instituto tiene ese compromiso (ofrecer servicio de club) von los que trabajamos y estamos afiliados”, dice Mónica, miembro del mismo. Y refuerza su afirmación citando el Artículo 135 del Capítulo IX de la Ley del IPEJAL, donde se lee que el Instituto “deberá establecer programas de carácter social y cultural tendientes a mejorar su nivel de vida y el de sus familias, prestando servicios que coadyuven a la satisfacción de las necesidades de educación, descanso y esparcimiento”.

Los inconformes dejan claro que no buscan enemistarse con el Instituto, que según su coordinación de Centro de Servicios tiene un millón y medio de pérdidas al año, dicen, sino hacer unión para recuperarlo, con propuestas como que haya mayor difusión del espacio, se permitan patrocinios al mismo, se aumente el costo de la membresía, se abra para escuelas deportivas o se invierta en instalaciones.

Será el martes cuando después de más de un mes de insistencia, el director del IPEJAL se reúna con ellos. La invitación, afirman, vino después de que las autoridades se enteraran de la rueda de prensa convocada hoy. Esperan entonces que el martes les informen el destino del club, y si este es venderse, afirman que no voltearán hacia atrás y buscarán ir legalmente a través de amparos.

MC