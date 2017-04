Costo del Teleférico podría aumentar reconoce municipio

Torreón, Coahuila

Ante el retraso que presenta la obra del Teleférico en Torreón, Gerardo Berlanga, director de Obras Públicas, reconoció que podría incrementarse el costo, aunque la empresa no ha determinado aún la cantidad.

Descartó que se vaya a duplicar el costo total de la obra, pero dijo que debido a que al retraso considerado hasta finales de mayo, se podrán tener algunos aumentos.

El retraso obedece a detalles técnicos que no se pueden predecir al cien por ciento.



"La empresa nos ha externado de algunos incrementos, es fecha que no nos ha plasmado por escrito lo que va a pelear en cuanto a escalatorias, la ley lo permite, lo que son las escalatorias por insumos, por lo que se movió el dólar y el euro".

Explicó que debido a que son empresas internacionales, se buscará establecer de cuánto será el monto del incremento, pero reiteró que es fecha que no se ha definido.

Berlanga Gotés, indicó que actualmente que se tiene programado que el Teleférico concluya para finales de mayo, pero podría ampliarse hasta el 10 de junio.

"Nosotros tenemos programado hacer el esfuerzo de terminar en mayo, si no se logra por algún problema técnico y se va al 10 o al 15 de junio, pues no me preocupa, la idea es terminar la obra bien y que dure los 50 o 100 años".

Indicó que el retraso obedece a detalles técnicos que no se pueden predecir al cien por ciento.

Señaló que en este caso la empresa italiana que tiene más de 20 teleféricos en el mundo y mandó sus cálculos en normas europeas en cuanto a concretos, resistencia de aceros, mecánicas y eléctricas, por lo que ya en México se tuvo que contratar un despacho de ingenieros civiles para rehacer el cálculo con las normas que aplican en México.

Estos son los procedimientos que han generado el retraso, situaciones que consideró atípicas que han estado resolviendo.





