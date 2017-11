Teleférico de Torreón será gratis... por el momento

Torreón, Coahuila

El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado informó que están por definir los costos por viaje en el Teleférico.

En un inicio habría promociones para su uso en tanto se establece el precio por viaje.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y el alcalde confirmaron que el 22 de noviembre sí se inaugura tras una serie de retrasos en las fechas.

"En estos momentos nos encontramos en la etapa de evaluación pero de inicio habremos de tener una promoción para el uso del teleférico y será el día de la inauguración cuando ya estemos en condiciones de dar a conocer los costos previo costo económico".

Por su parte, el regidor y presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, Mario Prudencio Valdez dijo que la empresa no ha entregado el proyecto ya concluido.

"No sabemos quién se vaya a hacer cargo del cobro por el uso del Teleférico, no hemos definido las formas de trabajar. No sabemos las tarifas de los costos de inicio. El cobro se va a concesionar ya que de otra forma el Ayuntamiento no podría hacerse cargo”.

dcr