Instituto Tecnológico Mario Molina crece 60%

Guadalajara

Alrededor de 200 nuevos egresados de las diferentes carreras de los trece campus del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, el mayor del país, sirven para demostrar el crecimiento sostenido de esa institución educativa conformada en 2016 por el gobierno de Jalisco de trece institutos previos que operaban en el estado de forma independiente.16 mil alumnos y un gasto anual de 700 millones de pesos demuestran el tamaño del complejo que gestiona el doctor en ciencias, ingeniero químico de formación y ex rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI) de la UdeG, Héctor Enrique Salgado Rodríguez.



El padrino de la generación es el empresario dulcero Enrique Michel Velasco, mientras también participó como presidente del patronato el coordinador de asesores del gobierno del estado, Enrique Dau Flores.



"Fue una iniciativa del gobernador conformar este instituto; antes cada campo era un instituto, a partir de 2016 se fusionaron los trece institutos, me tocó dirigir, y sumamos todos los indicadores, desde la matricula; en 2013, los trece sumaban en global alrededor de diez mil estudiantes y hoy andamos por 16 mil, y si no hemos crecido más es porque ya no caben más chavos", explicó Salgado Rodríguez a MILENIO JALISCO.



Hay 21 programas de licenciatura, "de los cuales la mayoría son ingenierías: civil, electrónica, electromecánica, sistemas computacionales, energías renovables, sistemas automotrices, innovación agrícola, y algunas que no son ingeniería como turismo, gastronomía, contaduría pública [que está en Zapotlanejo]; la vocación del instituto va por ingenierías".



Se trata de un ente integrado a partes iguales por los gobiernos de Jalisco y el federal; "en la parte federal formamos parte del Tecnológico Nacional de México, que agrupa a 254 institutos en todo el país, con alrededor de 600 mil estudiantes, es la matricula más grande de Latinoamérica, y en lo particular, el Instituto Mario Molina somos la matrícula más grande de México".



Además de los trece complejos, "tenemos varias aulas a distancia también, en zonas como Huejuquilla, en Cuquío, en Ixtlahuacán, en Tomatlán, y en las sedes principales; cuando algún presidente municipal tiene el interés de llevar educación superior a su municipio, se pone en contactos con nosotros y si nos ayuda a encontrar una sede, y apoyarnos con los gastos de operación, nosotros armamos una o dos carreras para llevarlas a esos lugares, a un costo relativamente bajo; el costo por alumno nuestro anda en promedio en 28 mil pesos, con el presupuesto estatal y federal que contamos".



El gasto anual global anda es de 520 millones de pesos, si se consideran el subsidio estatal y el federal, "y ya con los ingresos propios que hemos podido conseguir, subimos como a 770 millones, gracias a proyectos que se hacen entramos a Conacyt, por convocatorias; tenemos un proyecto en consorcio con el Tec de Monterrey, para un centro, y ese proyecto nos hace llegar 50 millones de pesos, hay muy buenos ingresos por la vía de los externos".



Quien desee ingresar al instituto paga un examen de admisión (collegue board) y paga alrededor de 400 pesos; con base en los resultados se permite escoger a los de mayor promedio y los inferiores se acomodan en espacios sobrantes. Cada estudiante paga 2,500 pesos semestrales, pero está lleno de excepciones: con base en estudios socioeconómicos se exime a los de escasos recursos e incluso se manejan becas con apoyo de alimentos, por ejemplo, para estudiantes indígenas.



Hay 1,050 docentes, 60 por ciento con posgrado. 254 profesores de tiempo completo, 120 profesores investigadores y diez del sistema nacional de investigadores. Los registros de patentes, un indicador de innovación, van al alza: siete en 2016, quince en 2017 y se aspira a 20 en 2018.



Salgado Rodríguez resalta que se apuesta por la propuesta pedagógica que sea más desafiante en busca de generar mejor formación; hay más de cinco mil convenios con empresas, y eso acerca al estudiante al empleo. Las inversiones en laboratorios son fuertes: sistemas automotrices, industria, robótica, energías renovables.



Para el educador, es especialmente notable que 53 por ciento de los graduados de ayer sean mujeres. Y que estas estén ingresando a las ingenierías, disciplinas esenciales para que un país pueda desarrollarse.

SRN