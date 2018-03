Entregan certificación internacional al Tec Saltillo

Saltillo, Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, entregó al Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), la Acreditación Internacional "Board for Engineering and Technology", de los programas educativos.



Aseguró que tener educación de calidad facilita la promoción de la entidad para la atracción de la inversión extranjera.



con esta acreditación del 100 por ciento de las carreras a nivel internacional se incrementa la calidad educativa del ITS.



Destacó que esta acreditación internacional sirve para enviar un mensaje claro al resto del mundo, de que en Coahuila están los mejores hombres y las mejores mujeres, preparados para los retos que una economía global amerita.



Riquelme Solís reconoció que es gracias a la sinergia entre gobierno y sociedad que es más fácil promover el empleo en la entidad, además de nada serviría la educación, las acciones en materia de seguridad, si el resto de la sociedad no hace lo que le corresponde, reconociendo que el ITS está haciendo lo que le corresponde.

Arnoldo Solís Covarrubias, Director del ITS, expresó que con esta acreditación del 100 por ciento de las carreras a nivel internacional se incrementa la calidad educativa del instituto, lo que permitirá mayor movilidad de los estudiantes y mayores oportunidades laborales para los egresados, además que facilita la realización de convenios internacionales con otras instituciones Educativas en el mundo, así como empresas en el extranjero.



"Quisimos darle la posibilidad a nuestros egresados de ingresar a las grandes ligas en el contexto global de la educación y también darle la oportunidad a la comunidad del Instituto de desarrollar proyectos de alto impacto para los estudiantes", comentó.



"Actualmente existen (en el país) 5 mil 600 programas educativos de nivel superior, de los cuales más o menos mil 600 programas están acreditados en el ámbito nacional, pero menos de 100 en el ámbito internacional, el Tecnológico de Saltillo es la única institución que cuenta con el 100% de sus programas educativos acreditados internacionalmente", destacó.



Los programas de las Ingenierías en Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Industrial, en Materiales, en Sistemas Computacionales, en Gestión Empresarial y en Mecánica, están ahora acreditados por el Consejo de Acreditación para la Ingeniería y la Tecnología (ABET).

dcr