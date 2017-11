Tecnología, herramienta contra la impunidad: Del Mazo

Toluca

El gobernador, Alfredo del Mazo Maza destacó la importancia de fortalecer la infraestructura con tecnología, para tener un estado fuerte y de vanguardia que ayude a contrarrestar la impunidad y se cumpla con los requerimientos del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Esto durante la inauguración el Complejo de Telepresencia Judicial del Poder Judicial del Estado de México y la presentación de la firma autógrafa para procesos judiciales.

La entidad mexiquense es pionera en la reforma al Sistema de Justicia Penal y referente en la transformación institucional para su aplicación a fin de garantizar la transparencia e inmediatez en los procesos judiciales y en rechazo a la impunidad.

TE RECOMENDAMOS: Trabajar por la familia será prioridad: Del Mazo

Es obligación garantizar el estado de derecho de manera pronta y transparente para que la justicia sea una realidad y no un anhelo, pues aquella que llega tarde o no es completa no puede llamarse así, sostuvo el mandatario mexiquense.

El presidente del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Medina Peñaloza mencionó por su parte que la institución que representa es referente nacional en el avance de tecnologías para la mejora de servicios, para que sean más rápidos, con menores costos y garanticen la atención a los 17.1 millones de habitantes que se atienden.

Actualmente el TSJEM lleva 228 mil asuntos equivalentes a casi 25 por ciento de todos los juicios del país y por eso sus avances e innovaciones deben ser proporcionales.

Respecto a la firma autógrafa indicó que permitirá acortar los tiempos.

En cuanto al nuevo complejo consta de salas con funciones como presenciar en tiempo real conferencias de personas de diferentes partes del mundo, un sistema de atención ciudadana desde el que podrán escuchar quejas o dudas, sala de reuniones virtual, la posibilidad de que sin trasladarse las personas presencien audiencias, entre otras, que prometen facilitar la labor de la justicia.

LC