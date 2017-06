Continúa el robo a taxistas en Toluca

Toluca

El Seminario, Los Barrios Tradicionales y la colonia Unión, son algunos de los sitios más inseguros señalados por taxistas que circulan por la capital mexiquense y que a pesar de haber interpuesto las denuncias correspondientes ante las autoridades, no recibieron solución al delito del que fueron víctimas y tampoco tienen identificada la disminución de los índices delictivos en la región.

Señoras con bebés en brazos y jóvenes de 15 o 16 años son algunos de los responsables de los atracos a los trabajadores de este servicio de movilidad, de modo que para ellos se trata de una "ruleta rusa" salir a circular por las calles en búsqueda de pasaje, con ello, ingresos para sus hogares.

"Los primeros años me tocó que me sacaran todo en dos ocasiones, pero del 2014 a la fecha ocurrieron otros cuatro asaltos, ya más violentos. En una ocasión una señora con dos niños se subieron en Instituto Literario, me dijeron que iban para la Colonia Unión, al llegar al domicilio me pidieron esperar porque no traían dinero, ya no regresó, a cambio vino un joven con otro muchacho que portaba lentes obscuros. Se subieron al carro, cuando volteé ya tenía la pistola en la cabeza", señaló el taxista de 66 años de edad, Eugenio González.

Indicó que en la base de taxis para la que trabaja en la actualidad, la mayoría optó por colocar rejillas entre los asientos, para asegurar de no recibir una navajazo o un golpe, aunque no ha sido de gran ayuda el mecanismo, toda vez que los delincuentes se encuentran apandillados y hay momentos en que ya esperan a sus compañeros que los abordan en el primer cuadro, para después en la dirección marcada, despojarlos hasta de la unidad.

