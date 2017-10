Taxis se quedan sin placas, están agotadas en sur de Tamaulipas

Tampico

Las oficinas fiscales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira se quedaron sin insumos para emitir o renovar placas de taxis, esperan su reabastecer en un periodo de dos semanas.

Luis Alonso Mejía García, titular del recinto en el puerto jaibo, explicó que la mayor afluencia de trabajadores del volante, así como de concesionarios, se registra en el despacho de la zona centro, por lo que desde hace una semana comenzaron a pedir ayuda a las demás oficinas de la región para continuar con la entrega de placas. Sin embargo, este lunes en toda la zona conurbada se agotaron los recursos. "A Tampico viene más gente para realizar el trámite.

Nos visitan conductores y dueños que provienen de Altamira, Madero, e inclusive de la zona norte de Veracruz, porque laboran aquí, pero, por la cooperación que nos brindaron, las placas se terminaron en los tres municipios".

Ante la situación, detalló que están recomendando a quienes aún portan sus placas vencidas no darlas de baja, para que puedan seguir circulando en lo que llega el cargamento de insumos.

Al respecto, informó que la directiva de Ciudad Victoria les notificó que la recepción del pedido está prevista para dentro de dos semanas, "estamos teniendo problemas con un proveedor, pero seguimos trabajando para minimizar los inconvenientes de los contribuyentes".

Dijo que desde hace siete días comenzaron a notar el desabasto, por lo que advirtieron a quienes se dieron cita a la oficina fiscal que no cancelaran sus placas anteriores, "aunque ya no sean válidas les pedimos que las conserven, no queremos que se queden sin trabajar por este motivo".

Expuso que los tránsitos de la zona sur en la entidad no multarán a quienes lleven a cabo sus operaciones con las insignias vencidas, por lo que señaló que los únicos que resultarán afectados por el desabasto son los concesionarios que darán de alta por primera vez una unidad.

Mejía García finalizó exhortando a quienes tienen atrasos en sus pagos acercarse a la oficina, ya sea para regularizarse o para recibir orientación y asesorías.





JERR