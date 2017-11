“Deben integrarse la historia y los desarrollos verticales”

Los vínculos entre Monterrey y la arquitecta Tatiana Bilbao anteceden a su niñez, cuando vino a una competencia de gimnasia.

Ahora ha desarrollado tres proyectos habitacionales, entre ellos la Residencia del Sorteo Tec y Casa Ventura, y participa en la construcción del Pabellón Amarillo de la Universidad de Monterrey.

Tatiana Bilbao es la arquitecta mexicana con mayor presencia internacional, con proyectos en diversas ciudades de China y México, lo que le ha valido reconocimientos como Kunstpreis Berlín o el Global Award for Sustainable Architecture de la Fundación LOCUS.

De visita en Monterrey para su exposición Perspectivas, que presenta el Museo de Arte Contemporáneo, la arquitecta mexicana habló con MILENIO Monterrey sobre sus proyectos, los retos de una vivienda social responsable y de los retos de la arquitectura vertical.

¿Cuál es tu relación con Monterrey? has trabajado en proyectos como Casa Ventura y ahora el Pabellón Amarillo UDEM.

Es una ciudad que su geografía impone la actitud de su comunidad. La geografía me parece espectacular, muy bonita en términos estéticos, es muy clara, evidente y honesta, y así es la gente de esta ciudad. Además me gusta mucho su comida, desde la primera vez que vine a una competencia de gimnasia, cuando era muy chica, me han tratado muy bien.

Son tres casas las que hemos construido aquí y ahorita estamos en construcción del edificio de extensión universitaria de la UDEM, que es el proyecto más grande que tenemos en el estudio.

¿Cómo se pensó el proyecto en Pabellón UDEM, tomado en cuenta que a un costado está el Centro Roberto Garza Sada, de Tadao Ando, y al fondo la Sierra Madre?

Decidimos hacer un edificio muy introvertido, generando un espacio público abierto muy amplio. Tratar de consolidar toda la parte construida hacia la ciudad, de alguna forma consolidándola con ella y no haciendo un volumen que compita con el Centro Roberto Garza Sada ni las montañas.

Trata de generar un espacio que es más una desintegración de la arquitectura hacia el paisaje en vez de ser una imposición.

Monterrey, como muchas ciudades, pasa por un proceso de crear la arquitectura vertical ante su gran desarrollo en extensión, ¿cómo enfrentar esta situación?

Creo que es muy importante entender cómo podemos construir comunidades verticales, porque la ciudad otorga muchísimo a un ser humano: te identifica, te da poder de reconocimiento, poder de integración social y posibilidades económicas. El reto es cómo un modelo vertical te pueda proveer de todo eso, o que lo replique en pequeña manera para que no se rompan los beneficios que da la ciudad.

En este sentido, ¿cómo dialogar entre el patrimonio histórico de las ciudades y estos desarrollos verticales?

Debe de haber una integración porque la historia debe de permanecer y existir, pero tampoco tiene que limitar. Las estructuras tienen que evolucionar porque sin duda es la conservación de ella, porque es lo que otorga identidad a una persona y ciudad, pero debe evolucionar para su uso, porque si no se vuelven monumentos anacrónicos, que algunos deben plantearse así, pero no todos. Eso es un gran reto que creo le está tocando afrontar a Monterrey.

Hablando sobre vivienda social a bajo costo. La ciudad tiene un problema de inseguridad en sectores de las llamadas “minicasitas”, como el resto del país, ¿cómo están repensando el tema?

No me sorprende nada lo que dices porque es una consecuencia directa de hacer casas de esta forma. Cuando generas espacios fuera de las ciudades, desconectados y bastante lejos, que te genera un gran esfuerzo y tiempo ir al trabajo, escuela o incluso a comprar un chicle. Además vives en una casita de 38 metros cuadrados, que se repite en 20 mil, pues se vuelve muy difícil, eres solo un número.

Entonces de ahí la importancia del diseño, no solo que esté bajo un esquema financiero accesible, se tiene que encontrar la posibilidad de complementar las dos situaciones. Tenemos que producir hogares y es una responsabilidad porque sino las consecuencias serán brutales.

Hoy hay un 11 por ciento de la población viviendo en este sistema y el reto del país es llegar al 30 por ciento, ojalá que estos nuevos desarrollos no sean más “cajas de zapatos”.