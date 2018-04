Plantean consejo para definir tarifa de agua; AyD lo descarta

Monterrey

Ante la propuesta del Fondo de Agua Metropolitano de crear un consejo autónomo que defina las tarifas de agua, Gerardo Garza, director general de Agua y Drenaje, descartó dicho plan con el argumento de que cuentan con un consejo integrado y definido.

El director de la paraestatal indicó que el tema prioritario es la seguridad hídrica y el desarrollo de nuevos proyectos como la presa La Libertad, que se ubicaría en la región citrícola.

"Es un Consejo muy integral, están todos los puntos de vista para darle el valor y no el costo, me fascina que el Consejo esté en ese tema del cuidado del agua, se me hace más importante el tema del cuidado y valor real y el reuso del agua", señaló.

El funcionario dijo que han avanzado en las recomendaciones del fondo como el análisis del río Santa Catarina que actualmente presenta abundante vegetación y podría representar una obstrucción ante un fenómeno meteorológico fuerte.

Alfonso Garza, director general de FEMSA Negocios Estratégicos, propuso además realizar una revisión de las concesiones otorgadas y buscar recursos para obras de abasto y conservación.

Plantarán un millón de árboles

El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey y la Secretaría de Desarrollo Sustentable pactaron una alianza para plantar un millón de árboles en la cuenca alta del río Santa Catarina.

La dependencia que encabeza Manuel Vital y el FAMM suscribieron un convenio de reforestación que beneficiará a la conservación del Parque Nacional Cumbres.

"Un convenio, que sin duda, nos traerá un cambio en la cuenca del Río Santa Catarina y nos ayudará a producir no nada más agua, sino también oxígeno.

El acuerdo, fue suscrito por Manuel Vital, secretario de Desarrollo Sustentable, y el presidente saliente del Fondo, Eugenio Clariond Reyes-Retana.

Además, el secretario de Desarrollo Sustentable informó que en los próximos días la dependencia suscribirá un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para inspeccionar las industrias reguladas a nivel local y federal.

A través del acuerdo, el FAMM construirá un vivero forestal en la comunidad El Refugio, con capacidad para producir 500 mil plántulas al año.