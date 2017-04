Atraen puntos turísticos de Tampico a 220 mil personas

Tampico

En una semana han arribado más de 220 mil turistas al municipio de Tampico a visitar los diferentes sitios turísticos que tiene que ofrecer el puerto jaibo.

De acuerdo con datos de la Dirección de Turismo, del pasado viernes 7 de abril al cierre del viernes santo, al municipio porteño han llegado más de 220 mil visitantes.

La directora de Turismo, Elvia Olguera, señaló que las Plazas que se ubican en el Centro Histórico, el edificio de la ExAduana y las Fiestas de Abril, son los puntos que más han llamado la atención de los visitantes.

En una semana, la Plaza de Armas ha sido visitada por un total de 34 mil 820 personas, mientras que la Plaza de la Libertad ha recibido 30 mil 530 visitantes.

A las Fiestas de Abril han acudido 102 mil 450 personas, siendo este el atractivo que más visitas ha recibido, debido a la variedad de conciertos que se han presentado.

El sitio de esparcimiento favorito de los turistas, al aire libre, es la laguna del Carpintero, a donde han llegado 24 mil 280 visitantes.

Otro de los sitios de mayor afluencia es el edificio de la ExAduana, el cual tan solo hasta el viernes pasado recibió 14 mil 404 visitantes. El día de ayer, este edificio histórico fue visitado por más de 3 mil 600 turistas. A la zona sur han arribado turistas nacionales y extranjeros, lo que lo posiciona como uno de los sitios más importantes del estado.

La alcaldesa del puerto jaibo, Magdalena Peraza Guerra, señaló que los restaurantes de la zona y hoteles se encuentran en su máxima capacidad.

Comentó que durante los días los días santos la afluencia de turistas incrementó considerablemente, saturando los hoteles de la zona centro y zona dorada así como los diferentes negocios de comida que cuenta la ciudad, además los sitios turísticos de la zona.

Refirió que inclusive a la zona sur han llegado turismo nacional y extranjero, provenientes de Estados Unidos, Nicaragua y Europa.

"Los guías turísticos en la Aduana no se dan abasto, se ha visto una afluencia importantísima, mucho más de la que tradicionalmente, hemos encontrado turistas de muchos lugares. Ayer en la feria me encontré una de Nicaragua, una francesa, también mucha gente del Distrito Federal (Ciudad de México), de Coahuila, Nuevo León, Reynosa, Matamoros, Victoria, de Valles, me han comentado que los hoteles de Tampico han estado al 95, 100 por ciento, los restaurantes están saturados, el Centro Histórico está lleno de gente, eso quiere decir que la zona sur, en la que se encuentra Tampico, se consolida una vez más como el destino turístico más preferido por los paseantes que vienen a Tamaulipas, el sur de Tamaulipas sigue siendo el referente del estado", expresó.

Señaló que la Ópera Ambulante ha llamado mucha la atención de los visitantes, ya que es una innovación que hizo el municipio para recibir a los turistas con la alegría que se merecen.

Indicó que este grupo de cantantes se presenta en diversos sitios de la ciudad, como en la Plaza de Armas, Plaza Hijas de Tampico, edificio de la ExAduana, en el aeropuerto internacional, Central Camionera y en la laguna del Carpintero, entre otros.

Refirió que muchos de los visitantes le han señalado que la ciudad es muy segura, y que nada de lo que dice referente al tema de la inseguridad es cierto, por lo que estoy ayuda a que más personas visiten la zona sur.

"Viene inversión, viene derrama económica, pero sobre todo hemos tenido un saldo blanco, la gente ha dicho que se ha sentido seguro, que todo lo que se comentaba se ha dado cuenta que no hay nada de eso, eso nos ayudan para que la gente vuelva a venir aquí a la zona", expresó.

En una semana entran a la zona sur 22 mil 891 vehículos, de acuerdo con datos de la Dirección de Turismo.

Durante este periodo vacacional se incluyeron dos nuevos sitios turísticos dentro del recorrido del Tranvía, los cuales son la Isleta Perez y el expenal de Andonegui. A la Isleta han ido mil 620 turistas mientras que al expenal un total de 331 visitantes.

Al Paseo de la Cortadura asistieron 7 mil 600 visitantes, los cuales pudieron disfrutar de un paseo más largo que llega a la Laguna del Carpintero.

En el Fray Andrés de Olmos se contó con la presencia de 2 mil 990 personas, al Museo de Ferrocarriles 971 visitantes. Para hoy domingo, fin de Semana Santa, aún se esperan paseantes en los diferentes puntos de la ciudad.





JERR