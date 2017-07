Se van 350 burócratas de Tampico y Altamira

Sur Tamaulipas

Los Ayuntamientos de Tampico y Altamira recortaron de sus nóminas a 350 empleados municipales, los cuales se van debido a medidas de austeridad y a que nos e encuentran en sus áreas laborales cuando se hacen las revisiones.

En el caso de Altamira es el primer recorte con personal de la actual administración, siendo 250 quienes fueron avisados, mientras que en Tampico definieron que 100 ya no son parte de la administración.

La Oficialía Mayor de Tampico indicó que es parte de las medidas de austeridad y de acuerdo a una evaluación que llevaron a cabo durante las últimas semanas. Su titular, Carolina Nishimura Meguro, informó que se trató de obreros de Servicios Públicos en su gran mayoría, después de llevar a cabo un análisis de todas las dependencias y refirió que continuarán los reacomodos en la plantilla para hacerla más eficiente.

“Se pidió bajar y me han traído alrededor de cien bajas, se está haciendo el análisis para cambiar los turnos, para no tener que mover a tanta gente”, declaró.

Sin embargo, vendrán más análisis a la plantilla laboral de Tampico porque aún existe posibilidad de más bajas o reacomodos en las 22 dependencias que conforman el municipio, reconoció la funcionaria.

Hay 2 mil 300 trabajadores en todas las dependencias y la erogación mensual es de 20 millones de pesos, de acuerdo a la información proporcionada por Nishimura Meguro. Se trata de las estrategias con las cuales la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra quiere eficientar los recursos del municipio, ya que desde el inicio aseguró que sería un gobierno en el cual prevalecería la austeridad.

Al mismo tiempo el ayuntamiento de Altamira hizo su primer recorte de personal, donde se estima que se irá el 10 por ciento de la nómina, es decir 250 personas, confirmó la síndico segunda Marisela Cervantes, quien aseguró que se sigue haciendo una auditoría en los departamentos para establecer si hay personal de sobra.

La encargada de revisar los egresos del municipio de Altamira, explicó que desde el jueves se le empezó a informar al personal que iba a ser dado de baja que ya no se presentará a laborar, pues se está haciendo una revisión a la nómina y de las actividades que realiza cada quien dentro del Ayuntamiento, y el que no esté en su lugar trabajo, pero además no justifique su ausencia, será dado de baja.

En este momento hay una nómina de 2,500 personas, sin embargo el objetivo es poder reducirla para que haya una mejor administración de recursos y esto se pueda traducir en mejores servicios y obra pública.

“Ayer (jueves) se hizo un recorte, y en este momento se está haciendo todavía, no es muy alto el porcentaje, pero estamos hablando que traemos 2,500 personas en la nómina, se hace un recorte de un 5 o 10 por ciento, no estamos corriendo mucha gente, es gente que no está cuando se va a checar que esté en funciones, y si no puede comprobar dónde estaba se va”.

Este es el segundo recorte que hace el municipio de Altamira en 9 meses de administración, el primero se hizo cuando comenzó el actual gobierno y se estima que unas 200 personas fueron dadas de baja, pertenecientes a la administración de Armando López, lo que además se tradujo en demandas laborales.

Madero también se alista

A principios del presente año el Ayuntamiento de Ciudad Madero llevó a cabo un recorte de por lo menos 10 empleados del área de Ingresos, debido a que se les permitió continuar en la presente administración para que capacitaran al personal entrante.

De acuerdo a la Dirección de Recursos Humanos, no se han dado más bajas por decisión del municipio, sin embargo, en el transcurso del actual gobierno 50 personas han presentado sus renuncias por cuestiones personales.

Apenas el mes pasado el municipio dio a conocer que se analiza otro recorte de personal de confianza en el Ayuntamiento para continuar con el plan de austeridad, y se prevé por lo menos un 10 por ciento de reducción de un total de 582 trabajadores.

Fue el titular de Recursos Humanos, Francisco Ramírez González, quien expresó que se elaborará un estudio que determinará cuánto personal se va, también dependiendo del desempeño en las funciones que les han encomendado.

Mencionó que entre las áreas más propensas para aplicar estas acciones es Servicios Públicos, debido a que cuenta con mayor personal. Se buscará que no s e afecte la atención a la ciudadanía.

