Defensores de la tradición oaxaqueña

Guadalajara

De entre las variedades de los tamales, la más conocida es la oaxaqueña la cual se caracteriza por usar hojas de plátano en lugar de hoja de elote para envolverlos y generalmente son muy tradicionales tanto en Oaxaca como en Tamaulipas, Veracruz y otros estados.

Diana Lara y Omar López son una pareja que ha traído esta tradición a Jalisco y aunque ha sido difícil pues las costumbres en Guadalajara son tan arraigadas y los sabores tan específicos, que muchas veces se han topado con el rechazo a sus tamales, pero ellos están dispuestos a cambiar la perspectiva a este estilo y a resaltar su sabor.

"En aquella región se usa mucho esta hoja, aquí no y la gente más bien los identifica como oaxaqueños por eso así les pusimos pero le adaptamos el guisado como aquí de Jalisco", explicó Diana.

Diana es originaria de Tamaulipas y fue allá donde aprendió a hacer tamales gracias a su abuela y a su madre quien por un tiempo vendió este suculento alimento.

En una visita a Guadalajara conoció a Omar y decidieron formar una familia para ello, Omar se mudó a Altamira en Tamaulipas. Allá comenzaron su negocio hace ya 13 años, y poco a poco fueron creciendo hasta alcanzar a vender 750 tamales al día sin embargo tras 6 años allá por cuestiones familiares y de inseguridad en aquella ciudad, se mudaron Guadalajara y la historia fue distinta.

La unión de las primeras silabas de sus apellidos, les dio el nombre para su negocio; Tamales Oaxaqueños LOLA y se trata de una propuesta familiar, casera y muy humilde, que busca resaltar la tradición oaxaqueña con hoja de plátano y textura suave pero adaptado a guisos de Jalisco. Los hay rojos, verdes, mole, y dulces pero esos van con hoja de elote.

Desde la madrugada comienzan con las preparaciones de guisos, masa, avena, café, y chocolate, todo el proceso lo hacen sólo ellos dos para poder salir a vender desde la mañana, y por la tarde repiten el proceso para volver a salir por la tarde noche, para las ventas cuentan con tres personas que los ayudan.

Con sus ahorros y esfuerzo, la familia se hizo de cuatro triciclos y salían a vender por las calles, sin embargo debido a constantes asaltos de los que fueron víctimas los llevó a dejar de vender así y optaron por un local y tres pequeños puestos en paradas del camión por la zona de Aguablanca.

"Andábamos vendiendo en la calle, en triciclos, compramos 4 triciclos y estábamos echando ganas, nos iba bien pero nos empezaron a asaltar en la calle y dejamos, se cayó un poco la venta lo que llevábamos avanzado se paró, pero otra vez ahí vamos", dijo Omar.

En busca de un crecimiento para su negocio y poder poner otro local pero ahora más hacia el centro de Guadalajara, Omar dejó su trabajo en una llantera para dedicarse apoyar a su esposa con la elaboración de los deliciosos tamales. Ya con 7 años vendiendo no han podido llegar ni a la mitad de lo que era su negocio pero siguen firmes en el proceso.

"Si queremos un local pero se tiene que invertir vamos a ver la manera de juntarlo y hacerlo posible, hay que echarle ganas, no hay de otra", señala Omar

La gran problemática ha sido entre otras cosas el uso de hoja de plátano la cual es fundamental para este estilo, la hoja tiene que ser manejada con mucha precisión pues si se desconoce el proceso tiende a amargar la preparación, se asa, ese es el secreto y en Jalisco sólo la venden en crudo por lo que tienen que pedirla por paquetería a Veracruz, específicamente a Tantoyuca.

"Esta hoja le da otro sabor. La hoja más buena para hacer los tamales es la de Tantoyuca, la asan a la leña y agarra una sabor diferente, por eso hay mucha gente que no les gustan estos tamales, dicen que saben amargosos y es porque la hoja esta cruda por eso si no saben trabajarla, los tamales van a salir amargosos. Aquí no hay cocidas hay en cruda y así la compramos, las asamos", detalló Diana.

Pero siempre están dispuestos a cambiar este concepto, y con mucha humildad y cariño se levantan todos los días a hacer sus preparativos y convencer a la gente de lo delicioso de este tamal.

"Me dicen –'ha no de esos de hoja de plátano no gracias'-, y les insistimos en que los prueben casi casi se los regalamos, si la diferencia es la hoja y que es más suave no todo 'ahogon' como los otros' dice Omar. "Hay que pelearle hasta que la gente los pruebe", concluyó Diana.





Tamales Oaxaqueños LOLA

Domicilio: Bahía de Santiago 870, 45609 Tlaquepaque

Costo: 13 pesos

Pedidos: en Facebook Tamales Oaxaqueños LOLA o al Teléfono: 33 1825 3304

Promoción de la Candelaria y permanente: Envío a domicilio sin costo.

SRN