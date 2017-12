Atoran proceso para elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción

Guadalajara

La designación del Fiscal Anticorrupción en Jalisco se encontró con una traba más. Primero las fracciones parlamentarias no lograron consensuar la designación, y ayer recibieron la notificación de una suspensión provisional otorgada al aspirante Gabriel Valencia, situación que detiene el proceso.

A pesar de que Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, se había comprometido a enviar a los mejores perfiles dentro de la terna para definir el titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción, el mandatario estatal no tomó en cuenta a Valencia.

Así, Gabriel decidió solicitar un amparo y ya se le concedió una suspensión provisional al explicar que “obtuve un tercer lugar en la opinión del Comité. Y lo que estoy reclamando en el amparo es el actuar del gobernador quien incumplió con la convocatoria porque no respetó la opinión del Comité de Participación Social que era el encargado de revisar cuáles son los mejores perfiles.

Y el gobernador quiso mandar a perfiles que están en inferior del suscrito. Y lo único que busco es que el proceso que debe ser de anticorrupción que sea de forma correcta”, señaló.

En la primera terna se incluyó a Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, quien obtuvo el mayor puntaje de la opinión técnica del Comité de Participación Social.

Le acompañaban Rogelio Barba Álvarez, jefe del departamento de derecho privado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG ubicado en el séptimo sitio y Adrián Talamantes Lobato, presidente del Colegio de Notarios que se encuentra en los últimos lugares por no haber presentado los ejercicios con el CPS. Finalmente dicha lista fue criticada, el gobernador pidió no se atendiera ésta y los diputados la declararon desierta.

En la segunda lista, el gobernador trató de enviar a los mejores evaluados. Retiró de los aspirantes a Lilia Iris Morán porque no podía repetir. Luego puso a Miguel Ángel Silva Cuevas, segundo mejor evaluado. Y se brincó a Gabriel Valencia López, hermano del diputado local Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano pero fue el tercer mejor evaluado. En lugar de Valencia, el mandatario propuso a Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar y Verónica Batrés Jiménez, cuarto y quinto lugar respectivamente.

Gabriel Valencia, afirmó que la decisión para buscar un amparo fue personal y no intervino su hermano, el diputado Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano.

Negó que él sea un “tropezón” en la elección del Fiscal Anticorrupción y culpó de esa situación al gobernador Aristóteles Sandoval por no respetar la opinión técnica del Comité de Participación Social.

Afirmó que la constitución y normatividad establecen la obligatoriedad del respeto al informe que emite el Comité, esto a pesar de que se repite que no es vinculatorio el informe de los cinco notables.

Sobre la relación sanguínea entre el aspirante y el diputado, el primero dijo que “desconozco cuáles son los factores pero si es por esta situación (que me haya dejado fuera), pues me extraña que se me esté discriminando por ser hermano del diputado Augusto.

Máxime que yo solicité al diputado Augusto que se abstuviera de participar en esta elección por esta situación, para dar un margen de equidad a todos los participantes”.

Recordó que él se ha encargado de realizar investigaciones e incluso denuncias sobre malos manejos en la 58 legislatura del Congreso de Jalisco y por lo tanto se ha dedicado a actuar bajo sus propios intereses y no bajo los de su hermano que ahora funge como legislador. Agregó que el próximo 28 de diciembre será celebrada una audiencia para definir si se le otorga o no la suspensión definitiva. Al momento afirma que no se desistirá del proceso jurídico y explicó que el Congreso aún puede llevar a cabo el proceso de votación para elegir al Fiscal Anticorrupción pero no tomarle protesta.

Hugo Contreras Zepeda, presidente del Congreso, había citado a reanudar la sesión extraordinaria que se mantenía en receso debido a que no había un acuerdo entre las fracciones para elegir al Fiscal Anticorrupción. Los legisladores estaban llamados a las diez de la mañana pero esto no pudo ocurrir por la suspensión provisional.

Los diputados del PRI, Hugo Contreras y Hugo René Ruiz Esparza criticaron que el solicitante del amparo sea Gabriel Valencia, hermano del diputado Augusto.

Señalaron que el legislador emecista hace señalamientos constantes por intereses de legisladores y fracciones y hoy deja ver que quieren un “fiscal carnal”.

“Desgraciadamente estamos en esta situación donde el hermano del diputado Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano, lo cual para mí esto sí es tema de ‘fiscal Carnal’, ha promovido un recurso de queja a la suspensión definitiva que le habían negado”, dijo Hugo René Ruiz Esparza.

El diputado Augusto Valencia respondió a través de su cuenta de Twitter con una fotografía al lado de su hermano Gabriel. Ahí escribió “aquí con mi “Fiscal Carnal”. Les aviso que no vamos a permitir que el gobernador Aristóteles Sandoval y los diputados del PRI hagan “marranadas” ya estamos hartos de su corrupción”.

Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval también se manifestó respecto al tema al escribir “No deben privar intereses personales o de grupo en la elección del Fiscal Anticorrupción. Es momento de reconocer con hechos la lucha que la sociedad civil ha dado desde su trinchera para tener un Sistema Anticorrupción que sea referente en el país”.

