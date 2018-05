Suplementos proteínicos, un riesgo para la salud: UAEM

Toluca

Desde descompensaciones en el organismo hasta daños renales son las consecuencias del consumo irresponsable de "proteínas", que se han convertido en uno de los suplementos alimenticios de mayor auge en el mercado, ya que aseguran pueden equivaler a una comida balanceada.

La Coordinadora de Docencia de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Marcela Hernández Sánchez, afirmó que el uso sin supervisión médica de este suplemento podría adelantar la aparición de enfermedades renales, además de que está contraindicado para pacientes con diabetes y aquellos que tienen un tratamiento a base de medicamentos.

"El problema es que si una persona no sabe cuál es su estado nutricional y sobre todo no sabe cuál es su estado de su sistema renal, un excedente de proteína puede ocasionar que el riñón se deteriore más rápidamente (...) las personas que no lo saben y toman proteínas una de las cosas que puede provocar es que si no saben que tienen un problema renal se les acelera".

TE RECOMENDAMOS: 47 programas sociales operarán durante la veda electoral

Precisó que el excedente de proteínas en el organismo puede ocasionar que el metabolismo de las sustancias médicas se acelere; es decir, si tenían una cobertura de aproximadamente 12 horas, ésta disminuye hasta llegar a ocho o diez horas.

Ante ello hizo un llamado para que el consumo de dichos suplementos se dé bajo vigilancia nutricional.

Detalló que si bien el consumo de proteína es benéfico, éste debe cuidarse y vigilarse, ya que los productos que llegan a venderse como proteínas en polvo, no tienen garantía de que verdaderamente lo sean, por lo que invitó a los consumidores a seguir propuestas más naturales.

"Es mucho más fácil, por ejemplo, si nosotros no tenemos tiempo para sentarnos a desayunar, las opciones son cocer huevos y tenerlos en el refrigerador para que con un huevo cocido y una fruta se cubran los requerimientos nutricionales".

LC