Estado pagará lo justo: Secretario de Gobierno

Durango

El Gobierno del Estado pagará un precio justo por las tierras ejidales que se afectaron por el cruce de la carretera a Mazatlán, pero deberá ser basado en la realidad.

El Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís, así respondió a la exigencia de los ejidatarios sobre su renuncia, asegurando: "cuando gusten pueden solicitarla, yo, ya la presenté en dos ocasiones".

Destacó e insistió en que el gobierno del Estado debe y pagará un precio justo que no sea "amañado" por un avalúo a modo.

"No hemos sido notificados sobre el avalúo y nosotros, no somos autoridades valuadoras y en determinado momento la persona que se ha prestado a cometer un fraude en contra del gobierno de Estado y no lo vamos a permitir, porque el valor de las tierras de Otinapa no valen lo que estas gentes afirman", señaló.

"Tienen que decir de qué se trata, no pueden contarle mentiras a un tribunal porque Otinapa no es forestal, sino eminentemente de agostadero y además erosionada, por lo que no cuesta ni los 200 o 260 mil pesos que mencionan, es falso que las tierras de Otinapa sean igual que las del ejido El Brillante o los de Pueblo Nuevo que si son forestales".

Agregó que ahora el gobierno del Estado esperará un fallo por parte del Tribunal Agrario, sea basado en la realidad para pagar lo justo, porque la administración nunca se ha negado a pagar.

dcr