Reparación de súper carretera sin fecha de entrega

Durango

El tiempo para reparar el puente “El Carrizo” sigue sin definirse, pues expertos realizan estudio y evaluación para conocer en su totalidad el daño que pudo haber generado en su estructura.

Eduardo Bailey Elizondo, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCyT) en Durango, recordó que el pasado viernes 12 de Enero se suscitó un accidente donde una pipa con gasolina se volteó e incendió, provocando daños severos a la carpeta asfáltica.

Bailey Elizondo recordó que por la carretera libre a Mazatlán, no se permite la circulación de vehículos pesados, de doble semirremolque o tracto camiones articulados.



Agregó que existe la posibilidad de que no solo haya daño en las capas superficiales si no también en las estructuras que no son visibles.

"Esperamos contar con un dictamen para conocer el alcance de los daños y por lo tanto el alcance para las reparaciones que nos marcarán el tiempo que nos lleve poder reparar este puente para que esté condiciones seguras y reanudar el tráfico".

“Es importante que las empresas comprendan y no arriesguen a los automovilistas, a sus choferes y unidades, porque además no se les va a permitir la circulación por esta vía, ni de Durango a Mazatlán, ni de Mazatlán a Durango, debido a que no se puede tener espacio para circular y la sinuosidad es diferente”, apuntó el secretario.

De esta manera, el titular de la SCyT, exhortó a no generar mayor especulación sobre sí serán dos, tres o cuatro meses, pues este dato por el momento, no se puede precisar, aunque dijo, se trabajará a marchas forzadas para recuperar el tráfico lo antes posible, con garantías de seguridad y calidad en la obra.

cale