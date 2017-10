Con 15 años Pamela ha intentado suicidarse 4 veces

Torreón, Coahuila

A sus quince años, Pamela ha intentado quitarse la vida en cuatro ocasiones, tomando gran cantidad de pastillas medicinales. La última vez que atentó contra su vida fue hace cuatro meses.

Es una joven que tiene muchas ilusiones en la vida, pero los problemas familiares la conducen a caer en cuadros de depresión severos y la orillan a tomar decisiones drásticas como intoxicarse con pastillas para alcanzar la muerte.

"No sé porqué lo hago, sólo sé que lo hago y en ocasiones ya no quiero seguir viva", dijo con una sonrisa de nervios.

Atraviesa una situación familiar muy complicada, ya que sus papás no están juntos y eso le deprime al no contar con su apoyo.

Tenía su casa en la colonia Valle Verde, pero desde hace tres meses ya vive con sus abuelos, quienes la acogieron y le brindaron todo el apoyo moral incluso buscaron una dependencia del gobierno y solicitaron ayuda psicológica.

Narró que la primera vez que intentó quitarse la vida, fue cuando tenía 13 años, se encontraba deprimida y encerrada en su recámara.

De pronto se acordó que en casa había varias pastillas medicinales que consumía su mamá y las buscó para tomárselas, en aquella ocasión ingirió cuatro diazepam.

Sólo recordó que había vomitado mucho y se sentía como drogada, por lo que sus familiares de inmediato le marcaron a la Cruz Roja.

Narró que todo el día se la pasaba encerrada en su recámara y las peleas familiares le afectaban y no quería saber de nadie.

La última vez que intentó suicidarse, fue hace cuatro meses. "Busqué muchas pastillas y me las tomé. Esa vez sí me puse mal porque me tomé como 20 de todo tipo".

A pesar de los cuatro intentos fallidos, Pamela trata de no recordar esos malos tiempos y ahora recibe ayuda psicológica y tiene la ilusión de que su vida cambie y le ofrezca cosas buenas en la compañía de sus abuelos que la han apoyado en todo momento.

dcr